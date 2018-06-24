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«Рассказали все самое секретное» — Агата Муцениеце о романе с Дмитрием Нагиевым
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«Рассказали все самое секретное» — Агата Муцениеце о романе с Дмитрием Нагиевым 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Подписчики актрисы продолжают обсуждать непростые отношения Агаты Муцениеце с супругом, звездой сериалов «Закрытая школа» и «Мажор», Павлом Прилучным. Несмотря на то, что недавно в их семье наступило перемирие, поклонники звездной четы теперь винят во всем не главу семейства, который ранее был заподозрен в романе на стороне, а саму Муцениеце, которая якобы тайно встречается с Дмитрием Нагиевым.
Поводом для сплетен послужило детское шоу «Голос», где Агата работала совместно с Нагиевым. Именно после данного телепроекта в семье Прилучного-Муцениеце, по мнению общественности, и наступило заметное похолодание.
В свою очередь Агата прокомментировала ситуацию с заметной долей иронии. Правда, после этого у пользователей появилось еще больше вопросов по поводу ее возможного романа с Дмитрием Нагиевым.
— Ну вот! Зачем они всегда рассказывают все самое секретное, — заявила она.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как фильм с Дмитрием Нагиевым представили на Лазурном берегу во Франции. В Каннах показали ленту «Непрощённый» — трагическую историю о человеке, потерявшем семью в авиакатастрофе.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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