По второму кругу! Эмма Уотсон вернулась к экс-бойфренду звезде сериала «Хор» Корду Оверстриту

28-летнюю Эмму Уотсон и 29-летнего Корда Оверстрита заметили за поцелуями.

В мае стало известно, что Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом — звездой сериала «Хор» Кордом Оверстритом. Роман пары продился всего полгода. Инициатором расставания выступила сама актриса. Тогда причину расставания никто из пары не озвучил. Но разрыв звезд длился недолго. На днях парочку папарацци застукали за поцелуями на улицах Лос-Анджелеса. Пара прогуливалась по магазинам, фотографировалась и выглядела счастливой. Неужели актеры решили возобновить свой роман? Пока комментариев от пары на этот счет не поступало.

Напомним, осенью прошлого года актриса после 2-летнего романа рассталась с 37-летним бойфрендом Уильямом Найтом.

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Фото:Global Look Press