Ещё
Крис Прэтт сходил на свидание с дочкой Шварценеггера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крис Прэтт сходил на свидание с дочкой Шварценеггера 

Клео.Ру 31 минуту назад
Фото: Клео.Ру
Крис Прэтт (Chris Pratt) закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger). Актера заметили вместе с Кэтрин (Katherine Schwarzenegger), они отмечали День отца. Как сообщается, это было не первое их свидание.
Источник, близкий к Крису, сообщил изданию PEOPLE, что актер, которому в четверг исполнилось 39 лет, уже много раз встречался со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Источник утверждает, что именно последняя и организовала их встречу.
В воскресенье в Санта-Барбаре Крис наслаждался пикником с Кэтрин, которая является дальней родственницей погибшего президента США Джона Ф. Кеннеди. Во время свидания они наслаждались завтраком, который включал бутерброды, чипсы и яблоки. Они сидели на скамейке в парке, при этом улыбались и смеялись.
Прэтт стал холостяком в августе 2017 года после разрыва с Анной Фарис, на которой был женат в течение 9 лет. У Криса также имеется пятилетний сын Джек. «Развод — это отвратительно. Но, в конце концов, у нас есть прекрасный ребенок, у которого двое любящих родителей, — сказал недавно Прэтт в интервью Entertainment Weekly. — Мы нашли способ остаться друзьями и сохранить хорошие отношения. Это не идеально, но я думаю, что так будет лучше для нас обоих».
Клео.Ру: последние новости
Лазарев и Кузнецов: каминг-аут близко? Джастин Бибер хочет вернуть Хейли Болдуин? Леонардо Ди Каприо и Камилла Морроне: пара или не пара
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки14
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом62
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение