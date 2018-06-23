Крис Прэтт сходил на свидание с дочкой Шварценеггера

Крис Прэтт (Chris Pratt) закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger). Актера заметили вместе с Кэтрин (Katherine Schwarzenegger), они отмечали День отца. Как сообщается, это было не первое их свидание.

Источник, близкий к Крису, сообщил изданию PEOPLE, что актер, которому в четверг исполнилось 39 лет, уже много раз встречался со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер . Источник утверждает, что именно последняя и организовала их встречу.

В воскресенье в Санта-Барбаре Крис наслаждался пикником с Кэтрин, которая является дальней родственницей погибшего президента США Джона Ф. Кеннеди . Во время свидания они наслаждались завтраком, который включал бутерброды, чипсы и яблоки. Они сидели на скамейке в парке, при этом улыбались и смеялись.

Прэтт стал холостяком в августе 2017 года после разрыва с Анной Фарис, на которой был женат в течение 9 лет. У Криса также имеется пятилетний сын Джек. «Развод — это отвратительно. Но, в конце концов, у нас есть прекрасный ребенок, у которого двое любящих родителей, — сказал недавно Прэтт в интервью Entertainment Weekly. — Мы нашли способ остаться друзьями и сохранить хорошие отношения. Это не идеально, но я думаю, что так будет лучше для нас обоих».