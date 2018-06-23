В КНР вводят экзамены на развод и брак

Большинство людей сдают тест на получение водительских прав, вступительные и юридические экзамены, но вы когда-нибудь слышали про «экзамен на развод»?

В городе Дунхай 19 мая официально ввели экзамен на развод. Это действие повлекло за собой споры, и правительство Ляньюнгана отозвалось по этому поводу на официальном микроблоге.

Как выглядит экзамен?

Семейный тест

Часть 1, заполните пропуски. (каждый вопрос 4 балла, максимальное количество баллов 40)

1. Годовщина вашей свадьбы _____? 2. День рождения супруга/ги _____? 3. День рождения ребенка (детей) _____? 4. Любимое блюдо супруга/ги _____? 5. Любимое лакомство ребенка (детей) _____? 6. Когда последний раз вы вдвоем разговаривали_____? 7. Дни рождения родителей супруга/ги_____? 8. Сколько раз вы ездили в семейные путешествия_____? 9. Как долго вы находитесь в романтических отношениях _____? 10. Каким образом вы распределяете домашние обязанности_____?

Часть 2, вопросы с кратким ответом. (каждый вопрос 10 баллов, максимальное количество баллов 40) 1. Какие у вас лучшие совместные воспоминания или самые счастливые события? 2. В настоящий момент что вызывает больше всего споров и разногласий в семье? 3. Какие у вас семейные обязанности, какие вы выполняете хорошо, какие плохо? 4. Какие семейные обязанности у вашего/ей супруг/га, какие он/она выполняет хорошо, какие плохо?

Часть 3, вопрос с развернутым ответом. (максимальное количество баллов 20)

Кратко изложите, что вы сейчас думаете о вашем браке и семье, перечислите причины для развода, а также укажите свои дальнейшие планы.

По сообщению СМИ Ляньюнгана от 21 мая, данный экзамен позволяет супругам, которые хотят развестись, пройти опрос и проверить свои отношения. 60 баллов и выше указывает на то, что брак можно сохранить, а 60 баллов и ниже говорит о том, что супружеские отношения надо скорее разрывать.

Как выяснилось, основная масса людей, сдающих экзамен, — супруги, которым за 80 и у них уже есть парочка детей. После того, как экзамен написан, женская сторона получает 100 юаней, а мужская ничего. Социальные работники считают, что у женщин все еще есть глубокие чувства к мужу и семье, они лишь приглашают мужей, чтобы они задумались.

21 мая официальный микроблог правительства Ляньюнгана («Ляньюнган Фабу») опубликовал для народа тестовые вопросы из экзамена на развод. Это вызвало горячие споры в интернете.

Ляньюнган фабу: Дунхайский ЗАГС официально опубликовал экзамен на развод! Сообщается, что экзамен на развод главным образом призван помочь парам, желающим расторгнуть свой брак, проверить свои чувства, ответив на вопросы экзамена. Если набрано более 60 баллов, то есть возможность спасти семью, а результат менее 60 баллов может служить доказательством того, что брак находится на грани разрыва. Что думаете?

Некоторые пользователи посчитали, что все уже взрослые, и эти действия посягательство на свободу заключения брака.

Комментарии пользователей:

Ицзи Хоуцзи: Еще хотят одобрения… Это посягательство на свободу заключения брака.

Жэньлэй Баньшичу: ЗАГС просто… (не самый лестный эпитет — прим. перевод.). Все взрослые люди, разводиться или нет — право каждой семьи. Даже если вы раскаялись в своем решении о разводе, то можно повторно жениться. Если вы не сможете снова заключить брак, то, конечно, будете испытывать чувство сожаления. Но разве можно назвать жизнь, в которой не приходилось сталкиваться с раскаянием, человеческой жизнью? Как может ЗАГС вмешиваться в личную жизнь…

На это «Ляньюнган фабу» заявил, что по постановлению администрации города Дунхай, экзамен сдается добровольно, а не принудительно.

Ляньюнган фабу: Гражданские власти Дунхая утверждают, что прохождение экзамена на развод абсолютно добровольно, нет никакого принуждения. В то же время 20 мая Дунхайский ЗАГС подготовил экзамен для вступления в брак, а специальный социальный работник «брачный наставник» прямо на месте бесплатно консультирует молодоженов по вопросам отношений и брака. Неважно, женитесь вы или разводитесь, это по-прежнему ваше право, точно также, как и прохождение «экзамена на брак» и «экзамена на развод». Главная же цель — позволить двум сторонам серьезно обдумать супружество и осмысленно подойти к любви, браку и семье.

Несколько пользователей настояли на введение «экзамена на развод», и даже предложили создать «экзамен на брак».

Комментарии:

Чанан Иньчао: А почему бы тогда не сдавать экзамен, когда женитесь?

Даньмэн цзюши айтуцао: Настоятельно рекомендуется вводить брачные экзамены. С утра тест на проверку «семейных способностей», который должен включать следующие пункты: как справляться с эмоциями, каким образом решать конфликты, базовые навыки ведения домашнего хозяйства, общая эрудиция, основы семейного воспитания и так далее. После полудня писать эссе от 800 до 3 000 слов, где необходимо подробно изложить, каким образом можно поддерживать теплые чувства на протяжении длительного времени для мира и согласия в браке, или как учить детей правильному поведению и духовно воспитывать.