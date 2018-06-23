Альбина Джанабаева нежно поздравила мужа с 53-летием

Альбина Джанабаева в день 53-летия Валерия Меладзе решила поделиться трогательными моментами семейного счастья. На совместном фото певица нежно уткнулась в шею супругу. Видно, что они любят друг друга и вполне счастливы. Это не понравилось хейтерам, они начали ее обвинять в разрушении первой семьи исполнителя. Напомним, экс-участница «ВИА Гра» стала женой лишь в 2014 году, к этому моменту ее старшему сыну от Меладзе было уже 10 лет. Все эти годы она была любовницей певца, который с ней встречался, обманывая супругу.

«Бог накажет за все. Увела из семьи. Это грех», «Кто-то запросто разрушит семью, а кто-то даже любя не пойдет на это…», «Это не твой муж. На чужом несчастье счастье не построишь», — набросились на Альбину подписчицы. Вначале певица стирала неугодные ей комментарии, но потом, видимо, устала — их стало слишком много.