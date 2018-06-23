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Опять за старое: Крис Браун приревновал Рианну к A$AP ROCKY
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Опять за старое: Крис Браун приревновал Рианну к A$AP ROCKY 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Сейчас личная жизнь Рианны (30) просто бурлит! Певица недавно рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем (30), и ей уже приписывают отношения с актером Робертом Паттинсоном (32).
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Но на показе Louis Vuitton в Париже певица явно была заинтересована рэпером A$AP ROCKY. Только посмотри, как они смотрят друг на друга!
Как сообщают Hollywoodlife, бывший возлюбленный Рианны Крис Браун приревновал ее к рэперу. «Он завидует их отношениям. Его просто убивает, что Рианна не близка с ним больше. Он бы хотел быть снова в ее жизни», — поделился источник с изданием.
Напомним, отношения Рианны и Криса начались в 2007 году, правда, продлились они всего два года. Расстались они после того, как певец избил свою возлюбленную прямо перед церемонией «Грэмми».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-za-staroe-kris-braun-prirevnoval-riannu-k-a-ap-rocky/
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