Опять за старое: Крис Браун приревновал Рианну к A$AP ROCKY

Сейчас личная жизнь Рианны (30) просто бурлит! Певица недавно рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем (30), и ей уже приписывают отношения с актером Робертом Паттинсоном (32).

все слайды

Но на показе Louis Vuitton в Париже певица явно была заинтересована рэпером A$AP ROCKY. Только посмотри, как они смотрят друг на друга!

Как сообщают Hollywoodlife, бывший возлюбленный Рианны Крис Браун приревновал ее к рэперу. «Он завидует их отношениям. Его просто убивает, что Рианна не близка с ним больше. Он бы хотел быть снова в ее жизни», — поделился источник с изданием.

Напомним, отношения Рианны и Криса начались в 2007 году, правда, продлились они всего два года. Расстались они после того, как певец избил свою возлюбленную прямо перед церемонией «Грэмми».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-za-staroe-kris-braun-prirevnoval-riannu-k-a-ap-rocky/