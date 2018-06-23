Как пережить развод: 6 важных советов

Статистика рисует нам печальные цифры — количество разводов в нашей стране растет с каждым годом. Согласно данным, в некоторые отдельные года число разводов превышает количество заключенных браков! Иными словами — как минимум, каждая вторая семья распадается. Казалось бы, это становится чем-то обычным, не вызывающим эмоций. До тех пор, пока развод не коснулся лично тебя… Как же пережить расставание?

Первое, что нужно сделать женщине в этой ситуации — принять сам факт развода. Не нужно мучить себя различными «а вот если бы…», «а надо было…», «а ведь могло…». Штамп в паспорте поставлен, факт свершился, и это нужно осознать. Принять развод как данность — это не просто ежедневные мысли формата «да, я развелась, я с этим живу». Это — действия. Универсальных рекомендаций быть не может, ведь все мы разные. Но существует ряд достаточно универсальных советов, которые, наверняка, смогут помочь каждой женщине.

1. Совет о том, чего НЕ нужно делать. Не стоит обсуждать с окружающими бывшего супруга и ситуацию в целом. Поплакать в жилетку маме, сестре, близкой подруге — хорошо, но на один раз. А вот будет ли польза, если говорить о разводе ежедневно? Боль не утихнет, если постоянно затрагивать тяжелую для вас тему. Вполне очевидно, что ваше окружение, желая помочь, будет утешать посредством уговоров «да он же негодяй, а ты хорошая!» Станет ли от этого легче? Поверьте — нет.

2. Если не отпускает желание морально разгрузиться и все-таки проговорить все накопившееся внутри — посетите психолога. Хотя бы раз, а в идеале — совершите несколько визитов. Вы ведь обращаетесь за помощью к дантисту, если возникли проблемы с зубом? Это забота о здоровье. Так позаботьтесь же о себе и в психологическом плане — обратитесь за помощью к специалисту. В отличие от близких друзей, он сможет увидеть ситуацию сторонним, непредвзятым взглядом и обрисовать ее вам, «разложив по полочкам». Поможет прояснить моменты, которые повлияли на то, что случилось и избавит тем самым от всяких «а если бы…»

3. Визуализация. Она помогает, как и во многих других сложных ситуациях. Попробуйте описать свой развод с двух сторон — отрицательной и положительной. Думаете, сложно найти плюсы в том, что развод случился? Их может обнаружиться не меньше, чем минусов. Расчертите лист бумаги на две колонки и впишите в них, по пунктам, все плохое и хорошее, что вы можете видеть в ситуации. И, как бы не было это удивительно вначале, обнаружится вдруг целый перечень плюсов, которые сопутствуют разводу. Обстоятельства у всех индивидуальные, но самыми распространенными примерами являются такие пункты, как: «мне больше не нужно терпеть измены мужа», «меня больше не пытаются переделать».

4. Пару слов о новых отношениях. Если эмоциональный настрой позволяет — флиртуйте, ходите на свидания. Дайте себе понять, что свет не сошелся клином на одном-единственном мужчине, вокруг вас их множество! Однако с серьезными отношениями стоит повременить. Внимание — это то, что может помочь морально реабилитироваться, но в плане постоянных отношений возьмите тайм-аут.

5. Когда закрывается одна дверь — обязательно открывается другая. Подумайте о том, что вы давно хотели осуществить, но никак не могли выделить на это время, ресурсы. Побалуйте себя тем, чего так давно хотелось. Это может быть путешествие, какая-то покупка. А может, это будет целый проект! Развод — это окончание семейной жизни, но ведь так много того, что может только начаться!

6. Не углубляйтесь в размышления о том, кто больше виноват в разводе. Виноваты оба, но в разной степени. Придерживайтесь этой позиции, не вдаваясь в подробности. Не станет легче, если раз из раза перебирать прегрешения и ошибки бывшего, это лишь добавит горечи о потраченном на него времени. Радуйтесь жизни, ведь она вас одна.