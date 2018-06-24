Это не сказка: жестокая правда о женском оргазме

Мы поговорили с сексологом Валерией Агинской и узнали три истины о женском оргазме. Читай скорее!

18+

Центра семейного и сексуального образования Secrets

Правда про женский оргазм

Истина № 1:

фригидности не бывает

Начнем с того, что последние исследования в сексологии четко показывают, что практически любая женщина способна испытать оргазм, исключениями могут быть только женщины с травмой центральной нервной системы или головного мозга, но такие случаи крайне редки. Из обращения официально убрали такой термин как фригидность, то есть полная неспособность испытывать наслаждение от сексуальных ласк, остался лишь термин аноргазмия — проявляение сложностей в получении женского оргазма в процессе сексуального акта.

Таким образом получается, что многие женщины сильно заблуждаются, когда говорят, что они не способны испытать оргазм. Скорее они или их партнеры делают всё настолько быстро, что они не успевают настроиться, либо испытывают проблему с пробуждением своей чувствительности к таким видам ласк. И если для первого случая совет обычно следует один — нужно увеличить прелюдию и попробовать её всячески разнообразить, то для второго всё немного сложнее, но так же достижимо.

Как получить оргазм женщине? Для начала вам нужно познать себя и свое тело, узнать, что вас больше возбуждает, какие эрогенные зоны у вас уже пробуждены и какие ласки вы предпочитаете. Тело женщины -это одна большая эрогенная зона, и ваша задача — пробудить его все. Купите себе красивое эротическое белье, включите музыку и начните танцевать перед зеркалом. После примите расслабляющую ванну, зажгите свечи, закройте глаза и медленными движениями, начиная с плеч и заканчивая стопами, гладьте себя, прислушиваясь к своим ощущениям, узнавайте, какие зоны реагируют. Такую процедуру проделывайте в течение 7 дней. После этого добавьте к своему ритуалу использование небольшого вибратора. Если вы будете практиковать этот ритуал 21 день, у вас появится чувствительность и чувственность, и вы удивитесь, каким может быть секс с любимым мужчиной.

Истина № 2:

если ты испытываешь хотя бы один оргазм, у тебя нет причин не испытать несколько

Сколько же раз женщина способна испытать оргазм за один половой акт? Все зависит от нескольких факторов: во‑первых, от психо-физиологического состояния женщины в данный момент. В отличие от мужского, женский оргазм и степень удовольствия зависят напрямую от атмосферы, от её состояния и комфорта, то есть если женщина не чувствует себя в безопасности, не может расслабиться или просто у неё плохое настроение, долгожданный оргазм может так и не наступить, как бы ни старался мужчина. Во‑вторых, наступление оргазма зависит от длины полового акта. Как показали статистические исследования, в среднем женщине для достижения оргазма требуется 10−15 минут, а мужчине всего 3−5 минут, поэтому вопрос качественной прелюдии для достижения оргазма является не пустой женской прихотью, а жизненно важным пунктом. В-третьих, как мы писали ранее, для достижения большего количества оргазмов важно, насколько развита чувствительность эрогенных зон. Алгоритм здесь прост: чем больше пробуждено эрогенных зон и чем разнообразнее ласки, тем выше удовольствие, и тем больше шансов получить серию оргазмов за один половой акт.

Истина № 3:

не все сразу

И последний важный момент: для получения нескольких оргазмов у женщин, как бы это странно ни звучало, мужские ласки не должны доводить вас сразу до оргазма, т. е. он должен довести вас практически до момента разрядки и на какое-то время переключиться на другой вид ласк, не позволив вам дойти до конца. Такой маневр желательно проделать несколько раз, и уже после этого можно довести тело до полноценной разрядки. Дело в том, что каждый раз, когда мужчина будет подводить вас к пику наслаждения, а потом отступать, ваше наслаждение будет всё больше нарастать, и в момент разрядки достигнет такой интенсивности, что ощущения будут в несколько раз сильнее, и получить повторный оргазм при продолжении стимуляции будет гораздо проще.

Читайте НАС ВКонтакте