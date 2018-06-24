10 секретов жаркого поцелуя 

Даже если твой любимый не ярый поклонник прелюдии, удиви его жаркими поцелуями! Мы уверены, что он не устоит, ведь хорошее начало всегда обещает отличный конец.
Техники поцелуев
- Пусть ваши губы слегка касаются его уха, когда вы нашептываете любимому что-то непристойное.
- Сделайте глоток теплого мятного чая перед оральными ласками. Ему понравятся новые и необычные ощущения.
- Аккуратно посасывайте его язык, когда вы целуетесь. Только не увлекайтесь — пусть это длится всего лишь пару секунд.
- Во время долгого французского поцелуя нежно потяните на себя нижнюю губу партнера.
- Еще одна техника поцелуя для девушек: быстро скользните языком по его зубам, а потом дотроньтесь им до щеки.
- Неожиданно поцелуйте любимого в шею, встав позади него. Не забывайте про язык, если хотите, чтобы от нахлынувшего удовольствия по его телу побежали мурашки.
- Сначала аккуратно посасывайте мочку уха, а потом — его верхний край: здесь находится очень чувствительная эрогенная зона, о которой почти никто не знает.
- Когда ваш бойфренд лежит на животе, сядьте на него верхом и медленно проведите языком по позвоночнику сверху вниз.
- Медленно целуйте его от шеи до лобка и обратно. Повторите несколько раз, пока он не начнет умолять вас опуститься на несколько сантиметров.
- Попросите завязать вам руки и начинайте искать эрогенные зоны партнера исключительно с помощью губ и языка.