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10 секретов жаркого поцелуя
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10 секретов жаркого поцелуя 

Карельские вести 10 минут назад
Фото: depositphotos
Даже если твой любимый не ярый поклонник прелюдии, удиви его жаркими поцелуями! Мы уверены, что он не устоит, ведь хорошее начало всегда обещает отличный конец.

Техники поцелуев

  • Пусть ваши губы слегка касаются его уха, когда вы нашептываете любимому что-то непристойное.
  • Сделайте глоток теплого мятного чая перед оральными ласками. Ему понравятся новые и необычные ощущения.
  • Аккуратно посасывайте его язык, когда вы целуетесь. Только не увлекайтесь — пусть это длится всего лишь пару секунд.
  • Во время долгого французского поцелуя нежно потяните на себя нижнюю губу партнера.
  • Еще одна техника поцелуя для девушек: быстро скользните языком по его зубам, а потом дотроньтесь им до щеки.
  • Неожиданно поцелуйте любимого в шею, встав позади него. Не забывайте про язык, если хотите, чтобы от нахлынувшего удовольствия по его телу побежали мурашки.
  • Сначала аккуратно посасывайте мочку уха, а потом — его верхний край: здесь находится очень чувствительная эрогенная зона, о которой почти никто не знает.
  • Когда ваш бойфренд лежит на животе, сядьте на него верхом и медленно проведите языком по позвоночнику сверху вниз.
  • Медленно целуйте его от шеи до лобка и обратно. Повторите несколько раз, пока он не начнет умолять вас опуститься на несколько сантиметров.
  • Попросите завязать вам руки и начинайте искать эрогенные зоны партнера исключительно с помощью губ и языка.
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