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В ЮАР девушка в платье невесты сорвала свадьбу любовника
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В ЮАР девушка в платье невесты сорвала свадьбу любовника 

Свободная пресса 58 минут назад
Девушка в наряде невесты пришла на свадьбу любовника и устроила скандал. Инцидент произошел в городе Бенони на северо-востоке страны. Обманутая девушка облачилась в наряд невесты и пришла в таком виде на свадьбу любовника, который решил связать себя узами брака с другой. Видео пикантной ситуации появилось в Twitter-аккаунте одного из присутствовавших на церемонии гостей.
На кадрах женщина в фате и белом платье встает перед алтарем рядом с женихом и невестой. Мужчина пытается прогнать нарушительницу спокойствия, но это приводит лишь к еще большему скандалу. Настоящая невеста все это время спокойно наблюдает за происходящим и терпеливо ждет начала церемонии.
Мнения гостей, ставших невольными свидетелями происшествия, разделились. Некоторые из них были поражены бестактностью разлучницы, другие же ее поддержали. При этом пользователи Сети в подавляющем большинстве одобрили такой поступок дамы.
«Я надеюсь, что на каждого изменяющего мужчину найдется такая любовница», — оставила комментарий одна из подписчиц.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае отец жениха сорвал свадьбу, поцеловав невесту взасос. Инцидент произошел в одном из ресторанов округа Яньчэн.
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Женский форум
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