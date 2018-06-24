В ЮАР девушка в платье невесты сорвала свадьбу любовника

Девушка в наряде невесты пришла на свадьбу любовника и устроила скандал. Инцидент произошел в городе Бенони на северо-востоке страны. Обманутая девушка облачилась в наряд невесты и пришла в таком виде на свадьбу любовника, который решил связать себя узами брака с другой. Видео пикантной ситуации появилось в Twitter-аккаунте одного из присутствовавших на церемонии гостей.

На кадрах женщина в фате и белом платье встает перед алтарем рядом с женихом и невестой. Мужчина пытается прогнать нарушительницу спокойствия, но это приводит лишь к еще большему скандалу. Настоящая невеста все это время спокойно наблюдает за происходящим и терпеливо ждет начала церемонии.

Мнения гостей, ставших невольными свидетелями происшествия, разделились. Некоторые из них были поражены бестактностью разлучницы, другие же ее поддержали. При этом пользователи Сети в подавляющем большинстве одобрили такой поступок дамы.

«Я надеюсь, что на каждого изменяющего мужчину найдется такая любовница», — оставила комментарий одна из подписчиц.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае отец жениха сорвал свадьбу, поцеловав невесту взасос. Инцидент произошел в одном из ресторанов округа Яньчэн.

Новости по теме: 11-летнего цыгана поженили в торговом центре Новосибирска