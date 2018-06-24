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«Настоящие друзья сфоткают тебя в неловкой ситуации!»: мужчина застрял головой в решетке уличного кафе в Приморье
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«Настоящие друзья сфоткают тебя в неловкой ситуации!»: мужчина застрял головой в решетке уличного кафе в Приморье 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
В городе Уссурийск Приморского края мужчина застрял головой в декоративной решетке одного из уличных кафе. Об этом сообщило РИА VladNews.
Зачем он просунул голову в решетку не сообщается. Также осталось неизвестным, как он выбирался из западни. Видеоролик с инцидентом оказался в социальной сети, пользователи которой оценили поведение спутников мужчины.
«Бедолага) Настоящие друзья никогда не бросят в беде, а сфотают тебя в неловкой ситуации)», «Если друзья фоткают, значит все под контролем», — оценили ситуацию пользователи социальной сети Instagram.
Во Владивостоке наркоман совершил нападение на горожанку. На помощь женщине пришел супруг. Он задержал нападавшего и передал его в руки полиции.
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Женский форум
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