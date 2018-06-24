«Настоящие друзья сфоткают тебя в неловкой ситуации!»: мужчина застрял головой в решетке уличного кафе в Приморье

В городе Уссурийск Приморского края мужчина застрял головой в декоративной решетке одного из уличных кафе. Об этом сообщило РИА VladNews.

Зачем он просунул голову в решетку не сообщается. Также осталось неизвестным, как он выбирался из западни. Видеоролик с инцидентом оказался в социальной сети, пользователи которой оценили поведение спутников мужчины.

«Бедолага) Настоящие друзья никогда не бросят в беде, а сфотают тебя в неловкой ситуации)», «Если друзья фоткают, значит все под контролем», — оценили ситуацию пользователи социальной сети Instagram.

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