У Селены Гомес роман с Андреа Иерволино 

Последние несколько недель папарацци ловят Джастина Бибера, целующимся со своей новой девушкой Хейли Болдуин. Недолго он страдал после расставания с Селеной Гомес, думают многие. Видимо, также посчитала Селена, и решила отомстить бывшему возлюбленному. Как? Тоже завести роман! На отдых в Рим, откуда она вернулась пару дней назад, артистка ездила со своими друзьями. В их числе был и-летний актер и продюсер Андреа Иерволино. Именно с ним и приписывают Гомес роман. Во время поездки вместе с Андреа они много гуляли вдвоем, мило болтали и катались на велорикше. Оказалось, что Селена и Андреа знакомы ещё с года. Они работали над одним кинопроектом: мужчина его продюсировал, а актриса играла одну из ролей. Ещё тогда между ними заметили симпатию, но Селена переживала очередное расставания с Бибером, поэтому ей было явно не до новых романов. Фанаты поддерживают Селену. Сколько можно страдать из-за Джастина, жизнь продолжается!