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Стало известно расставании Тимати и Решетовой
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Стало известно расставании Тимати и Решетовой 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: Дни.ру
Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.
Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждает портал dom2life.ru. Молоды люди удалили ве совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Пара не особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Поэтому подобный обоюдный шаг не похож на рядовую ссору.
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