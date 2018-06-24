Стало известно расставании Тимати и Решетовой

Поклонники певца нашли доказательства расставания артиста и его девушки. Судя по всему, они начали жить отдельно друг от друга.

Певец Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались, утверждает портал dom2life.ru. Молоды люди удалили ве совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Пара не особо афишировала свои отношения и не была замечена в скандалах. Поэтому подобный обоюдный шаг не похож на рядовую ссору.

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