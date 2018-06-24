Тимати расстался с Анастасией Решетовой?

В СМИ появились сообщения о том, что рэпер и «1-я вице-мисс Россия» 2014 года больше не вместе.

Сообщения о расставании влюбленных появились после того, как Тимати Анастасия Решетова удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга в Instagram. По одним слухам, причиной расставания стало охлаждение между ними — с экс-возлюбленной Аленой Шишковой Тимати тоже встречался около трех лет. Есть версия и о том, что все дело в том, что Анастасия не нашла общий язык с горячо любимой артистом дочкой Алисой.

Напомним, d начале июня Тимати и Анстасия Решетова появились вместе на «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация». Одна из ведущих премии, Ксения Собчак , устроила на церемонии небольшой скандал. Во время мероприятия Ксения Собчак заявила, обращаясь к маме Тимати Симоне Юнусовой: «Господи! Бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!» — явно имея в виду девушку рэпера Анастасию Решетову. Мама артиста ответила, что именно поэтому рядом с ее сыном и не находится Ксения Собчак. Тем временем Тимати и Анастасия Решетова предпочли ничего не отвечать на выпад Собчак. Уже после церемонии Анастасия написала в Instagram пост, в котором отметила, что не собирается реагировать на негатив.