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Тимати расстался с Анастасией Решетовой?
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Тимати расстался с Анастасией Решетовой? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В СМИ появились сообщения о том, что рэпер и «1-я вице-мисс Россия» 2014 года больше не вместе.
Сообщения о расставании влюбленных появились после того, как Тимати и Анастасия Решетова удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписали друг от друга в Instagram. По одним слухам, причиной расставания стало охлаждение между ними — с экс-возлюбленной Аленой Шишковой Тимати тоже встречался около трех лет. Есть версия и о том, что все дело в том, что Анастасия не нашла общий язык с горячо любимой артистом дочкой Алисой.
Напомним, d начале июня Тимати и Анстасия Решетова появились вместе на «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация». Одна из ведущих премии, Ксения Собчак, устроила на церемонии небольшой скандал. Во время мероприятия Ксения Собчак заявила, обращаясь к маме Тимати Симоне Юнусовой: «Господи! Бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!» — явно имея в виду девушку рэпера Анастасию Решетову. Мама артиста ответила, что именно поэтому рядом с ее сыном и не находится Ксения Собчак. Тем временем Тимати и Анастасия Решетова предпочли ничего не отвечать на выпад Собчак. Уже после церемонии Анастасия написала в Instagram пост, в котором отметила, что не собирается реагировать на негатив.
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Фото:Instagram, Диана Гербер / WMJ.ru, Пресс-служба
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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