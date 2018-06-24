Настя Ивлеева прокомментировала свои отношения с Элджеем

Спустя несколько недель слухов, споров и обсуждений Анастасия Ивлеева наконец-то прокомментировала свои отношения с Элджеем. Последние несколько недель Настя не выкладывала никаких постов в свой. Дело в том, что девушка отправилась на отдых, и хотела провести это время без интернета, телефона и соц сетей.

«Мини-отпуск прошел потрясающе! Я могу сказать, что это был лучший отпуск в моей жизни и вообще первый отпуск за много-много-много лет», — сказала девушка в интервью для Муз-ТВ.

Единственная фотография, которая появилась за это время в ее профиле — это селфи с рэпером Элджеем. А пару недель спустя в сети появилась фотография целующейся парочки. Но ни Настя, ни сам Элджей до сих пор никак не комментировали свои отношения.

И наконец-то Настя решилась дать журналистам хоть какой-то комментарий.

«Два популярных человека, красивых до безумия, интересных. ; и когда эти две личности на одном фото, то, конечно, у всех проявляется невероятный интерес. И это же прекрасно», — поделилась своими мыслями девушка.

Новое фото, снова появившееся в профилях Насти и Элджея, еще больше намекает на то, что они все-таки вместе. Но когда же пара наконец-то решится официально подтвердить свои отношения?