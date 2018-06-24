Первая жена Евгения Стеблова перед смертью благословила его на новый брак 

Евгений Юрьевич Стеблов, которого мы знаем по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник» и другим, стал героем нового выпуска программы «Когда все дома». В интервью ведущему Тимуру Кизякову он рассказал о своей семейной жизни — прежней и нынешней. 38 лет Евгений Юрьевич прожил с Татьяной Ивановной, но в 2010 году она после продолжительной болезни ушла из жизни. Стеблов всегда был любящим и верным мужем. Впоследствии, в интервью он говорил, что «очень любил Таню». Поэтому ее смерть стала для актера настоящим потрясением, которое он даже не сразу осознал.
«Мы с Татьяной Ивановной были готовы к ее уходу. Она была тяжелая сердечница. За месяц до смерти она мне сказала: «Ты женись!». Сердечники — они ведь как? Нормально, пьем чай, Новый Год справляем, а потом — раз! — человека может не быть… С одной стороны, мы были оба подготовлены, и она, и я. С другой — когда мне позвонил врач, и сказал, что она сегодня в 10.40 ушла… я сначала ничего не почувствовал. Я был на даче в кресле. Потом Сережа [cын] приехал на машине. Я нормально себя вел. Но потом иногда на меня накатывало. Вот как зацепишься за какую-нибудь деталь из нашей жизни — разрыдаешься…».
Стеблов поведал о том, как через несколько лет после ухода Татьяны написал маленькое произведение под названием «После». «В нем я пишу Тане туда, на ту сторону пространства, о том, что у меня происходит в жизни после ее ухода». По признанию, актер долго не мог прочитать это второй жене, Любови Владимировне, но, наконец, супруги выбрали время. «Начал читать — и на меня накатило… Я выбежал в ванную, разрыдался, потом вернулся и спросил: „Ну, как?“ Она ответила: „Хорошо“.
Евгений Стеблов с супругой Любовью/фото: кадр из передачи
Любовь Владимировна буквально спасла актера от депрессии после смерти первой жены. А познакомила их общая знакомая.
»Она мне позвонила и сказала: «Вот у нас есть замечательный общий друг, у него очень тяжелая ситуация. А ты у нас людей любишь, ты помочь умеешь». Я была удивлена… И мы с Евгением Юрьевичем какое-то время говорили по телефону, потом встретились. И уже прошло восемь лет, как мы вместе, и я могу сказать — я ни разу не пожалела. Мне Господь дал такую благодать!»
Друзья актера не сразу приняли Любовь, как «свою». Особенно, как вспоминает Стеблов, насторожился Василий Борисович Ливанов. Но Евгений Юрьевич дал понять, что возлюбленная стала для него по-настоящему близким человеком, и недоверие со стороны друга удалось победить. Вторая жена Стеблова по образованию математик и финансист. С Евгением Юрьевичем — гуманитарием с художественным мышлением — они прекрасно уживаются. В их семье царит гармония. «Она редко сердится больше 4 — 5 минут, ну и я тоже, — говорит актер. — Я считаю, что это очень важно! Нужно уметь прощать друг друга».
Это подтверждает и его супруга:
«Мы не искали друг друга, а Господь свел нас вместе. Мы же оба сформировавшиеся личности, у каждого за плечами семья. У него — сын, у меня дочь. Поэтому мы не могли уже ломать друг другу характеры и не стремились этого делать. Мы всегда относились к этому с пониманием. Я построже, Евгений Юрьевич очень мягкий человек. Но мы старались уважать, понимать друг друга. Не пытались ломать через колено».
Внуков своей жены Евгений Юрьевич Стеблов считает родными, и они к нему очень привязаны. Его же собственный сын Сергей почти сразу после смерти матери ушел в Соловецкий мужской монастырь. Отец навещает его ежегодно.
Евгений Стеблов с сыном Сергеем/фото: кадр из передачи