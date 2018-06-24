Первая жена Евгения Стеблова перед смертью благословила его на новый брак

Евгений Юрьевич Стеблов , которого мы знаем по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник» и другим, стал героем нового выпуска программы «Когда все дома». В интервью ведущему Тимуру Кизякову он рассказал о своей семейной жизни — прежней и нынешней. 38 лет Евгений Юрьевич прожил с Татьяной Ивановной, но в 2010 году она после продолжительной болезни ушла из жизни. Стеблов всегда был любящим и верным мужем. Впоследствии, в интервью он говорил, что «очень любил Таню». Поэтому ее смерть стала для актера настоящим потрясением, которое он даже не сразу осознал.

«Мы с Татьяной Ивановной были готовы к ее уходу. Она была тяжелая сердечница. За месяц до смерти она мне сказала: «Ты женись!». Сердечники — они ведь как? Нормально, пьем чай, Новый Год справляем, а потом — раз! — человека может не быть… С одной стороны, мы были оба подготовлены, и она, и я. С другой — когда мне позвонил врач, и сказал, что она сегодня в 10.40 ушла… я сначала ничего не почувствовал. Я был на даче в кресле. Потом Сережа [cын] приехал на машине. Я нормально себя вел. Но потом иногда на меня накатывало. Вот как зацепишься за какую-нибудь деталь из нашей жизни — разрыдаешься…».

Стеблов поведал о том, как через несколько лет после ухода Татьяны написал маленькое произведение под названием «После». «В нем я пишу Тане туда, на ту сторону пространства, о том, что у меня происходит в жизни после ее ухода». По признанию, актер долго не мог прочитать это второй жене, Любови Владимировне, но, наконец, супруги выбрали время. «Начал читать — и на меня накатило… Я выбежал в ванную, разрыдался, потом вернулся и спросил: „Ну, как?“ Она ответила: „Хорошо“.

Евгений Стеблов с супругой Любовью/фото: кадр из передачи

Любовь Владимировна буквально спасла актера от депрессии после смерти первой жены. А познакомила их общая знакомая.

»Она мне позвонила и сказала: «Вот у нас есть замечательный общий друг, у него очень тяжелая ситуация. А ты у нас людей любишь, ты помочь умеешь». Я была удивлена… И мы с Евгением Юрьевичем какое-то время говорили по телефону, потом встретились. И уже прошло восемь лет, как мы вместе, и я могу сказать — я ни разу не пожалела. Мне Господь дал такую благодать!»

Друзья актера не сразу приняли Любовь, как «свою». Особенно, как вспоминает Стеблов, насторожился Василий Борисович Ливанов . Но Евгений Юрьевич дал понять, что возлюбленная стала для него по-настоящему близким человеком, и недоверие со стороны друга удалось победить. Вторая жена Стеблова по образованию математик и финансист. С Евгением Юрьевичем — гуманитарием с художественным мышлением — они прекрасно уживаются. В их семье царит гармония. «Она редко сердится больше 4 — 5 минут, ну и я тоже, — говорит актер. — Я считаю, что это очень важно! Нужно уметь прощать друг друга».

Это подтверждает и его супруга:

«Мы не искали друг друга, а Господь свел нас вместе. Мы же оба сформировавшиеся личности, у каждого за плечами семья. У него — сын, у меня дочь. Поэтому мы не могли уже ломать друг другу характеры и не стремились этого делать. Мы всегда относились к этому с пониманием. Я построже, Евгений Юрьевич очень мягкий человек. Но мы старались уважать, понимать друг друга. Не пытались ломать через колено».

Внуков своей жены Евгений Юрьевич Стеблов считает родными, и они к нему очень привязаны. Его же собственный сын Сергей почти сразу после смерти матери ушел в Соловецкий мужской монастырь. Отец навещает его ежегодно.

Евгений Стеблов с сыном Сергеем/фото: кадр из передачи