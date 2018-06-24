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Ижевские молодожены: встретились в операционной
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Ижевские молодожены: встретились в операционной 

Izhlife 2 часа назад
Фото: Izhlife
Алиса и Артем Чукавины
Место встречи наших молодоженов многих может повергнуть в шок: Артем и Алиса встретились в 2016 году во время операции, ассистентом на которой как раз оказался Артем.
Я тогда была первокурсницей медакадемии и осталась на дежурство в приемном отделении больницы, а Артем там проходил ординатуру, вспоминает Алиса.
Однако ребятам некогда было засматриваться друг на друга, поэтому никакой искорки между ними не пробежало. Лишь через полтора года Артем случайно нашел Алису ВКонтакте и написал ей.
Алиса и Артем стали жить вместе только после свадьбы. Соблюдение такого правила было очень важным для девушки Фото: Анна Трубицына
Несколько недель мы общались и оказалось, что у нас так много общих интересов, начиная от медицины и заканчивая путешествиями! делится девушка. Вскоре мы решили встретиться и с этого момента уже не расставались. Отношения развивались так стремительно, что уже на 3 свидании Артем познакомил возлюбленную со своими друзьями, чуть позже с родителями, а через 1,5 года сделал предложение.
Предложение руки и сердца я услышала в новогоднюю ночь. За несколько дней до этого заметила, что Артем стал волнительным, и начала догадываться, но все равно этот момент был очень волнительным для меня, рассказывает Алиса.
Во время фотосессии застряли в сугробе Фото: Анна Трубицына
Свадьба состоялась 3 марта 2018 года. Торжество не обошлось и без курьезов: во время фотосессии машина молодоженов застряла в снегу, и Алиса очень переживала, что они не успеют на банкет.
Общий бюджет: 215 000  Образ жениха: 30 000  Образ невесты: 51 000  Фотограф: 9 000  Банкет: 105 000  Декор: 18 000  Прочие траты: 2 000  Количество гостей: 35
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