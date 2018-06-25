«У меня не железная психика» — актер Жидков объяснил внезапный разрыв с Соловьевой

Актер и продюсер Иван Жидков прокомментировал заявление матери своего сына о том, что между ними все кончено. Артист подтвердил слова Лилии Соловьевой и довольно грубо высказался об их отношениях.

Жидков признался, что конфликт в семье назревал уже давно, но он делал все, чтобы уладить разногласия и не допустить разрыва. Но последний пост Соловьевой в Instagram поставил в их отношениях жирную точку. По словам Ивана, он не намерен терпеть у себя в доме девушку, которая «выставляет его козлом» на публике.

— У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет, — цитирует актера Starhit.ru

Ранее звезда сериала «Грозовые ворота» Лилия Соловьева выложила в Instagram пост, в котором заявила, что расстается с Иваном Жидковым. Актриса призналась, что последней каплей была публикация актера, где тот запечатлен с экс-супругой и дочерью.