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«У меня не железная психика» — актер Жидков объяснил внезапный разрыв с Соловьевой
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«У меня не железная психика» — актер Жидков объяснил внезапный разрыв с Соловьевой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Актер и продюсер Иван Жидков прокомментировал заявление матери своего сына о том, что между ними все кончено. Артист подтвердил слова Лилии Соловьевой и довольно грубо высказался об их отношениях.
Жидков признался, что конфликт в семье назревал уже давно, но он делал все, чтобы уладить разногласия и не допустить разрыва. Но последний пост Соловьевой в Instagram поставил в их отношениях жирную точку. По словам Ивана, он не намерен терпеть у себя в доме девушку, которая «выставляет его козлом» на публике.
— У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет, — цитирует актера Starhit.ru.
Ранее звезда сериала «Грозовые ворота» Лилия Соловьева выложила в Instagram пост, в котором заявила, что расстается с Иваном Жидковым. Актриса призналась, что последней каплей была публикация актера, где тот запечатлен с экс-супругой и дочерью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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