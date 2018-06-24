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Регина Тодоренко рассказала, как лишилась дома
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Регина Тодоренко рассказала, как лишилась дома 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала совместное фото с подругами, которое сделала на родине — в Одессе.
Девушка отметила, что уехала из Одессы в Киев в возрасте 18 лет, в 23 года Регина каждые три дня меняла геолокацию. В то время домом девушки стал чемодан. Регина признается, что постоянные перемещения и путешествия, с одной стороны, не дают скучать, но с другой — лишают человека понятия «дом».
Телеведущая признается, что быть «космополитом» красиво, но на практике ей часто не хватает близких и друзей рядом, ведь хочется поделиться своими эмоциями и впечатлениями с теми, кто тебя понимает.
"Несмотря на то что тело постоянно в путешествиях, душой я дома в Одессе!" — призналась Тодоренко. Девушка отметила, что ей удается встречаться с лучшими подругами раз в год или два, но вся компания дорожит этими моментами. Дружба девушек длится более 20 лет, каждая из них занимается своим делом, некоторые — уже успели стать мамами.
Тодоренко надеется, что у компании получится сохранить такие же нежные отношения на всю жизнь.
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