Упругие бюсты и осиные талии: Решетова, Топурия и другие самые сексуальные подруги российских рэперов

Быть возлюбленной рэпера — задача не из простых, ведь нужно соответствовать звездному статусу своего мужчины.

А потому девушки артистов проводят уйму времени за изнурительными тренировками в спортзале и, конечно же, в салонах красоты, а некоторые и вовсе открывают собственные (чтобы, как говорится, все было под рукой). Стоит признать, что все старания этих красоток не напрасны, ведь порой благодаря их идеальным телам и роскошной внешности поклонников у них в разы больше, чем у их знаменитых мужчин. WMJ.ru расскажет тебе о самых сексуальных избранницах российских рэперов и покажет, за что они их полюбили.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова настоящий пример для подражания для многих девушек. Она воспитывает трех (!) дочерей и при этом выглядит так, словно и вовсе не рожала: стальной пресс, осиная талия, бесконечные ноги. Конечно, ее безупречная фигура — результат упорных тренировок и правильного питания, а это, согласись, тоже занимает немало времени.

Помимо всего прочего, Оксана — успешная бизнесвумен и популярный блогер почти с семью миллионами подписчиков! Самойлова уже давно перестала быть просто «женой рэпера», а стала вполне себе самостоятельной единицей. Так что стоит задаться вопросом, кому же все-таки повезло больше со второй половинкой: ей или Джигану?

О том, какое шикарное тело у девушки Тимати Анастасии Решетовой, знает, пожалуй, каждый, ведь ее Instagram буквально завален горячими снимками в бикини, откровенных платьях и дерзких мини. Эта жгучая брюнетка не просто работает над своей фигурой, но и помогает другим девушкам достигнуть идеала.

Так, в прошлом году Решетова выпустила книгу «Сегодня я проснулась другой», в которой на своем примере показала, как стать лучшей версией себя. А пару месяцев назад и вовсе открыла салон красоты. В общем, Анастасия с головой погрузилась в бьюти-индустрию и стала настоящим гуру правильного питания и фитнеса.

Жена артиста Black Star Мота Мария — популярный блогер почти с двумя миллионами подписчиков в Instagram, а после того, как Мария стала мамой, подарив своему возлюбленному сына Соломона, количество их фанатов резко увеличилось. Еще бы! Трогательные фото звездной четы с ребенком собирают тысячи лайков. Жена рэпера занята семейными заботами и пока не думает о другой работе.

— говорила она.

Кети Топурия

Поклонники Гуфа и Кети Топурии долго ломали голову над тем, что же происходит между ними. Совместные фото, интригующие послания друг другу в Instagram — иначе как романом это нельзя было назвать. Но парочка никаких комментариев не давала, оставляя фанатов с догадками.

Сейчас влюбленные официально вместе, доказательство тому — их общий снимок, в подписи к которому они поставили лишь смайл в виде сердечка. Ну что тут сказать, Гуф сделал отличный выбор. Длинноногая, стройная, красивая, сексуальная и, главное, талантливая солистка группы A`Studio Кети — чем не идеальная девушка?

Жену рэпера ST Ассоль называют русской Анджелиной Джоли , что неудивительно: пухлые губы, большие глаза, острые скулы, роскошная фигура. Эта девушка не просто жена рэпера, но и настоящая бизнесвумен. Она работает моделью, телеведущей, менеджером мужа и к тому же вместе с ним основала популярный проект «Superстихи». ST в своей любимой души не чает, считает самой идеальной и задаривает цветами.

— рассказывал он.

Александр Тарасов , больше известный как рэпер T-killah, в мае сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марии Беловой. Поклонникам в это поверить было трудно, ведь еще пару лет назад интервью с T-killah выходили с громкими заголовками: «Мне комфортно в роли холостяка» и «Предпочитаю секс на одну ночь». Так чем же покорила его эта жгучая брюнетка, помимо красоты и сексуальности? Вероятно, харизмой и целеустремленностью. Маша работает на новостном канале в качестве телеведущей и ведет свой блог почти с 300 тысячами подписчиков.

— заявлял рэпер.

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