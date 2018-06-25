Самый нелепый слух недели: Рианне приписали роман с Робертом Паттинсоном 

В рубрике «самый смешной слух недели» на этот раз оказался Роберт Паттинсон, которому в очередной раз приписывают роман с популярной коллегой. На этот раз предполагаемой пассией британского актера стала певица Рианна, которая в последнее время и сама строит карьеру на актерском поприще.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Рианна рассталась со своим бойфрендом, арабским миллиардером и теперь вновь находится на рынке невест. Но таблоиды утверждают, что долго в одиночестве девушка не пробыла, а закрутила роман с Робертом Паттинсоном, с которым ее познакомила Кэти Перри. Кэти и Роберт — давние друзья, и поэтому Перри решила заняться сводничеством и представила своих друзей друг другу. Инсайдер утверждает, что между Рианной и Паттинсоном уже давно был взаимный интерес, который теперь перерастает в нечто большее. «Они уже несколько раз сходили на тайные свидания в Ню-Йорке и Лос-Анджелесе», — делится источник. Сами звезды комментариев пока не дают, да им, собственно, и некогда — Рианна уже не первую неделю ездит по Европе, а Роберт занимается продвижением своего нового фильма «Девица» в США и на нелепые слухи внимания, как обычно, не обращает.
попкорнnews