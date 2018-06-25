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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Время поздравлять Майли Сайрус (Miley) и Лиама Хемсворта (Liam) с созданием новой семьи!?
«В этот раз они действительно тайно поженились в своем особняке в Малибу. — сообщили СМИ анонимные источники. — Соседи даже не поняли, что это была свадьба. Вокруг бегали дети… Они устроили свадьбу в стиле хиппи».
Майли и Лиам пригласили только самых близких, а церемония бракосочетания напоминала скорее дружескую вечеринку. Девушка была одета в белое платье с цветочным принтом, а гостей молодожены угощали вегетарианскими и органическими блюдами.
На свадьбу приехали родители Майли, а также ее братья и сестры. А вот некоторые родные Лиама не смогли прилететь в Малибу. Поэтому молодожены думают устроить еще один праздник в Австралии, на родине жениха.
Ни Майли, ни Лиам пока не поделились фотографиями с церемонии, но по словам инсайдеров, «все гости рыдали от счастья».
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