Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились

«В этот раз они действительно тайно поженились в своем особняке в Малибу. — сообщили СМИ анонимные источники. — Соседи даже не поняли, что это была свадьба. Вокруг бегали дети… Они устроили свадьбу в стиле хиппи».

Майли и Лиам пригласили только самых близких, а церемония бракосочетания напоминала скорее дружескую вечеринку. Девушка была одета в белое платье с цветочным принтом, а гостей молодожены угощали вегетарианскими и органическими блюдами.

На свадьбу приехали родители Майли, а также ее братья и сестры. А вот некоторые родные Лиама не смогли прилететь в Малибу. Поэтому молодожены думают устроить еще один праздник в Австралии, на родине жениха.

Ни Майли, ни Лиам пока не поделились фотографиями с церемонии, но по словам инсайдеров, «все гости рыдали от счастья».