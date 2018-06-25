Бен Аффлек провел выходные с Линдси Шукус и ее семьей 

Папарацци не перестают наблюдать за тем, как развиваются отношения Бена Аффлека и Линдси Шукус. Вчера в сети появились слухи о том, что продюсер беременна, а сегодня папарацци обнародовали свежие фото пары. Актер вместе со своей возлюбленной, ее родителями и дочерью от предыдущих отношений выгуливал собак на окраине города.
Бен Аффлек с Линдси Шукус и ее дочкой
Зарубежные источники сообщили, что субботу Бен тоже провел в обществе Линдси и ее родителей. Все четверо сходили в роскошный ресторан на ужин. Кажется, семья эффектной блондинки совсем не против ее ухажера.
Бен Аффлек с Линдси Шукус и ее семьей
Напомним, что Бен Аффлек окончательно расстался со своей женой Дженнифер Гарнер в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей. После разрыва (а некоторые говорят, что еще до него) актер закрутил роман с Линдси Шукус.