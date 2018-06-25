как сделать секс в отпуске еще лучше: советует сексолог

Если вы на секунду подумали «ой, ну это точно не для меня, я уже 15 лет замужем и у нас уже давно никакого секса нет, а в отпуске нас больше волнует шведский стол», то это не так. Во-первых, «прививкой» отпускного секса можно вдохнуть в вашего мужчину новую жизнь вдали от free бара и стола с закусками, а во-вторых, секс — важный элемент отдыха и «перезагрузки», независимо от того приехали ли вы в гордом одиночестве, или ваши чемоданы из аэропорта со страдальческим выражением лица тащил ваш спутник.

БЕЗ ПАРТНЕРА

Итак, еще вчера вы с дикими криками «свобода» и «юху-у-у» влетали в самолет или проходили визовый контроль в купальнике, а сегодня в пляжном баре встретили ЕГО — горячего испанского/португальского/итальянского бога, который каким-то чудом не улетел на мундиаль в холодную Россию.

Вы гуляете по пляжу, устраиваете пикник на пирсе и заканчиваете вечер в винном баре с бокалом прекрасного rose, и вот уже ваш курортный роман стартует стремительней, чем гол Салаха. И вот тут вам очень пригодятся наши правила отпускного секса.

Обеспечьте себе зону психологической безопасности. Прежде чем ввязаться в курортный роман, спросите себя честно — сможете ли вы воспринимать происходящее как небольшое приключение без продолжения. Безусловно, многие курортные романы перерастают в долгосрочные союзы, но это может быть не ваш вариант. Поэтому каждый раз, когда вы будете ловить себя на мысли, что влюбляетесь, вспоминайте, что ваш организм просто вырабатывает окситоцин после секса. Это не мужчина всей вашей жизни, а гормоны.

Не пренебрегайте защитой. Греческо-итальяно-испанский бог может оказаться не только великолепным любовником, но и носителем какой-нибудь неприятной инфекции. Поэтому, если вы не хотите после отпуска посвятить неделю сдаче анализов, то кроме презервативов во время вагинального секса и орального секса, лучше использовать смазки или специальные интимные салфетки с антибактериальным компонентом. Если же оральный секс в презервативе не доставляет вам обоим удовольствия, то можно заменить его на мануальные техники: они абсолютно безопасны.

Не снимайте секс-видео и не отправляйте интимные фото. За пару недель очень сложно понять, что из себя представляет человек, с которым вы весело проводите время. Поэтому съемку хоум-видео или секстинг лучше отложить, хотя бы до того момента, как ваши отношения станут долгосрочными.

Не ходите на незнакомую территорию. Ваш партнер по курортному роману может в равной степени оказаться диснеевским принцем, Кристианом Греем или любителем свингерских вечеринок. Да, его друзья Хуан и Роза, конечно, симпатичные, но не до такой степени. Поэтому лучше заканчивать свидания в вашем отеле или в месте, где вы легко сможете позвать на помощь или уехать домой.

Думайте только о своем оргазме. В обычных отношениях нам постоянно приходиться думать об удовольствии партнера, иногда даже в ущерб собственному. Легкий отпускной секс — лучшее время, чтобы это исправить. Вы можете хоть весь ваш секс начинать и заканчивать в «наезднице», которая почти 100% обеспечивает клиторальный оргазм, или заставить его целый час совершать short-фрикции на G в позе «ложек».

Пробуйте новое. В то время, пока вы были в отношениях, вы вряд ли смогли реализовать все свои сексуальные фантазии из-за страха услышать от партнера «фу, ну ты и извращенка». Вы всегда мечтали использовать купленную в Праге восьмихвостую плетку? А может быть, двойной вибратор? Секс на батуте? Вперед! Какая разница, что подумает человек, с которым вы больше никогда не встретитесь?

С ПАРТНЕРОМ

Все сексологи мира говорят: самое важное в браке — выделять время для пары. Отпуск — как раз такое время. Вы сплавили детей бабушкам, отключили корпоративные телефоны и умчались вдвоем к морю и солнцу. Что дальше?

Обычно, многие пары, которые уже давно погружены в работу-детей, просто теряются. Они не знают, о чем разговаривать, чем заниматься и совершают самую главную ошибку — разделяются или начинают пытаться вернуться в зону комфорта, например, целыми днями обсуждают детей и тратят весь трафик на звонки домой. Чтобы постепенно «вернуться в секс», нужно соблюдать следующие правила:

Уделяйте много тактильного внимания партнеру. Не нужно сразу бросаться в секс, никакого удовольствия вы не получите. Начинайте постепенно: эротический тайский body-body массаж, петтинг, совместное принятие ванной или купание в бассейне.

Удивляйте неожиданными ходами. За много лет брака начинает казаться, что мы знаем партнера как облупленного, и можем предсказать любой его поступок. Партнер как бы срастается с нами и перестает вызывать сексуальные интерес. Так что, нет ничего плохого в том, что вы вечером покажете, чему научились на уроках танца живота или go-go в соседнем отеле.

Пробуйте новые техники, виды секса, девайсы. В обычной жизни внедрять секс-новинки непросто. Сложно предсказать реакцию мужчины, если, придя с работы, он обнаружит вас в позе собачки с анальной стразой — может возбудиться, а может и скорую вызвать. Отпуск — сам по себе синоним чего-то необычного, поэтому все секс-эксперименты будут восприниматься органично.

Не отвлекайтесь на другие вещи. Шоппинг, 30 экскурсий за день и поездка на вулкан подождут. Уделите пару дней тому, чтобы просто поваляться с любимым мужчиной в кровати и заказать доставку в номер.

Не ссорьтесь. Возьмите себе это за правило, хотя бы на время отпуска. Тут у вас — медовый месяц, а выяснить, кто не доделал на даче ремонт, чья мама живет в вашей квартире слишком долго и кто плохо влияет на ребенка, вы сможете позже. Вообще придерживайтесь правила: захотелось поссориться с мужем — занимайтесь с ним сексом (не путать с сексом после ссоры — это негативный паттерн поведения). Таким образом вы будете выплескивать энергию и заменять стресс на оргазм.