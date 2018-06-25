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Дакота Джонсон и Крис Мартин держались за руки на прогулке: фото
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Дакота Джонсон и Крис Мартин держались за руки на прогулке: фото 

Журнал ОК! 39 минут назад
Дакота Джонсон и Крис Мартин встречаются уже больше полугода, но до сих пор не объявили официально о своем романе. Актриса и музыкант избегают публичных выходов и попадают в объективы папарацци только на прогулках. На днях влюбленных запечатлели, когда они выгуливали собаку.
Дакота Джонсон и Крис Мартин
Дакота и Крис нежно держались за руки и выглядели как влюбленные подростки. Судя по кадрам, актриса и музыкант действительно счастливы и не хотят делиться этим счастьем с окружающими.
Дакота Джонсон и Крис Мартин
Напомним, что о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина заговорили в октябре прошлого года. Сначала их видели вместе в одном из суши-ресторановЛос-Анджелеса, а позже на концерте Coldplay в аргентинском Буэнос-Айресе. Несмотря на частые публичные выходы, влюбленные не говорят друг о друге в прессе.
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