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Стало известно, почему экс-супруг Анны Седоковой забрал у нее дочь
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Стало известно, почему экс-супруг Анны Седоковой забрал у нее дочь 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
В Сети появилась информация об истинных причинах конфликта между Анной Седоковой и ее экс-супругом Максимом Чернявским.
В середине мая Анна Седокова на всю страну объявила: ее второй муж Максим Чернявский забрал у нее их общую дочь Монику. Тогда певица заявила, что видит причину такого поведения в обилии кавалеров, претендующих на ее сердце. Мол, такая ситуация не нравится Максиму, поэтому он и забрал Монику жить к себе. Но сейчас в Сети появилась другая информация.
В профиле Чернявского появилась женщина, которая представилась его бабушкой. Она и рассказала совершенно другую версию конфликта экс-супругов. По ее словам, все дело в том, что Анне предложили участвовать в проекте «Вокруг света во время декрета». Там же должна была сниматься и Моника. Но у девочки со дня на день начинались занятия в школе Лос-Анжелеса. Максим был против того, чтобы дочь прогуливала школу и боялся, что Анна может тайно увезти Монику. Поэтому он через суд потребовал, чтобы с девочкой всегда находился рядом надзиратель. При этом отмечается, что Чернявский не запрещал Седоковой общаться и встречаться с дочкой.
По словам бабушки Максима, Анне предлагали подписать мировое соглашение, по которому она сможет проводить время с дочкой без надзирателей. Пока же Седокова не подпишет документ, девочка не может покидать Лос-Анджелес ни с кем из родителей. Но, как оказалось, у Анны просто нет на это времени или же желания. Сама Седокова пока никак не комментирует ситуацию.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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