Нани Брегвадзе не вышла замуж во второй раз из-за запрета матери

Известная грузинская певица Нани Брегвадзе с самого детства хорошо пела, а родители будущей артистки делали все для того, чтобы развить таланты дочки. Нани смогла построить блестящую карьеру, но личная жизнь артистки была весьма непростой. Мужа для Брегвадзе выбрали ее родители.

«У меня не было права голоса, все решала моя мама. Я была послушная дочь, а она делала все, что захочет со мной. Она выбрала мне мужа и поставила ему условие, что он не запретит мне петь», — вспоминает артистка. При этом супруг Нани был властным мужчиной и очень ревнивым и все же не хотел, чтобы его супруга гастролировала.

Брегвадзе отказалась от сцены, когда родила дочку. Целый год она кормила малышку грудью и была счастлива от того, что стала матерью и не могла разлучаться с дочкой. Однако Нани мечтала вернуться на сцену. Артистка все равно продолжила петь и выступать, хоть муж и ревновал. «Я была в ансамбле одной девушкой среди десяти мальчиков, многим нравилась. Муж конечно ревновал и контролировал меня, но моя всенародная слава ему все-таки нравилась наверно. Он переживал, когда я уезжала на гастроли, его мужская гордость не давала покоя. У нас портились отношения», — вспоминает Нани.

Певицы все время не было дома. Нани пыталась сохранить брак, но супруг уже решил, что не станет дальше жить с певицей. «Он просто ушел. Ему было тяжело уходить, хотя у него появилась другая женщина. Я ничего не знала, словно у нас было все нормально. И знаете, я была рада, мне так хорошо стало. Я была счастлива, что у него появилась женщина, которая будет за ним следить, что он обрел хорошую семью», — рассказывает Брегвадзе.

После расставания с супругом Нани так и не обрела счастье в личной жизни. «Рядом всегда была моя мама, которая не позволяла мне ничего лишнего. Мне запретили во второй раз выходить замуж. Даже когда у меня уже внуки появились, она полностью контролировала мою жизнь. Значит, так было надо. Если бы я во второй раз вышла замуж, то может и не сидела бы рядом с вами сейчас», — считает певица.