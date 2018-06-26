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«Зачем такая любовь, когда тебя убивают»: известная певица о разрыве с мужем-тираном
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«Зачем такая любовь, когда тебя убивают»: известная певица о разрыве с мужем-тираном 

Дни.ру 22 минуты назад
Фото: Дни.ру
Легендарная артистка Нани Брегвадзе стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Певица рассказала о разрыве с мужем, который тиранил ее на протяжении многих лет.
Нани Брегвадзе является одной из самых известных исполнительниц песен в жанре романса. Артистку любят во всем мире, ее творчество пользуется популярностью на протяжении многих десятилетий. Однако в личной жизни певице повезло гораздо меньше.
Нани вышла замуж с подачи матери. Та выбрала ей в качестве супруга Мераба Мамаладзе, хотя сама Брегвадзе не хотела сочетаться с ним браком. Однако она не посмела ослушаться матери. Вскоре Нани подарила мужу дочь Эку. Артистка обожала наследницу. Ради малышки она даже оставила сцену, чтобы полностью погрузиться в материнство. Впрочем. спустя время Брегвадзе снова вернулась к творчеству.
Супруг тяжело воспринимал популярность и известность Нани. Он буквально изводил ее ревностью, регулярно закатывая скандалы. Дошло до того, что он запретил ее друзьям приходить к ним в гости. Брегвадзе не смогла смириться с таким положением дел. Она ушла от мужа, однако официально развод с ним так и не оформила.
Пока певица занималась песенной карьерой, ее супруг нашел другую женщину и занялся бизнесом. Однако что-то пошло не так, и супруг Брегвадзе попал за решетку. Артистка приняла решение не бросать мужа в беде. «На меня это сильно подействовало, мне стало его жалко, он очень порядочный человек. Он никого никогда не обманывал, никогда в жизни. Я решила, что должна его освободить», — объяснила свое решение Нани.
Брегвадзе подчеркнула, что никогда никого не просила о помощи, но ради мужа переступила через свои принципы. Она обратилась к Эдуарду Шеварднадзе, и вскоре ее супруга освободили. Дочь Эка попросила мать вернуться к отцу, потому что мечтала жить в полной семье. Та не смогла ей отказать.
"Я не хотела быть с ним, но когда Эка попросила… Она так хотела иметь отца. Он вернулся абсолютно другим человеком. Год-полтора мы были очень счастливы, а жизнь опять взяла свое, он начал пить, потом не нашел работу. И опять началось то, что невозможно терпеть. Родился первый внук, он не мог выдержать и это. Зачем такая любовь, когда тебя убивают", — печально заключила Брегвадзе. Певица не смогла терпеть прилюдных унижений, исходящих от мужа, и решила окончательно разорвать отношения. Дочь ее поддержала. В итоге, певица оформила развод, однако так и не смогла обрести новую любовь. Нани растворилась в дочери и воспитании любимых внуков.
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