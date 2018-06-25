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Американка развращала 8‐летнюю дочь и готовила из нее проститутку
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Американка развращала 8‐летнюю дочь и готовила из нее проститутку 

360tv.ru 1 час назад
Жительницу США задержали за растление восьмилетней дочери, сообщил сайт Mirror. Американка планировала сделать из ребенка проститутку.
В декабре прошлого года жительница Техаса Керри Сонгер Келли, известная как Сью, записала два видео с дочерью, на которых занимается с ней сексом. Затем 44-летняя мать познакомилась с мужчиной через приложения для знакомств. Она хотела получить 100 долларов за проституцию дочери по интернету. Женщина не забыла и про себя, однако не указывается, в какую сумму Сью оценила свои услуги.
Мужчина сразу же обратился в полицию. После этого правоохранители под его аккаунтом начали вести переписку с матерью-сутенером. Выяснилось, что Сью в прошлом неоднократно приставала к детям и снимала детское порно. Уверенная в том, что мужчина хочет переспать с ней и дочерью, жительница Техаса согласилась встретиться с клиентом. Однако не пришла, при этом переписку продолжила.
Тогда полицейские выследили женщину в школе, она призналась, что разговоры о сексе имели место быть. Полицейские заполучили ее телефон и выдали ордер на арест. Так они нашли ужасающие видео на смартфоне растлительницы.
Женщину арестовали спустя полгода после начала расследования. Сейчас она находится в тюрьме. Жительница Техаса обвиняется в сексуальных действиях против ребенка младше 14 лет.
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