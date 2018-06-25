Новые романы звезд

Началова — с правозащитником

37-летняя Юлия Началова воспитывает 11-летнюю дочь Веру. С отцом девочки, футболистом Евгением Алдониным , певица развелась больше шести лет назад, но он участвует в воспитании дочери. Уйдя от Началовой, Алдонин женился, у него растет сын. А вот Юлии до недавнего времени не удавалось устроить личную жизнь: два года назад она рассталась с хоккеистом Александром Фроловым после 5 лет гражданского брака.

Но, похоже, Юлия Началова наконец-то нашла своего мужчину. 38-летнего избранника Юлии зовут Вячеславом, он правозащитник. Началова рассказала коллегам, что уже познакомила Вячеслава с дочкой и у них «все серьезно».

Фото: instagram.com 46-летний Владимир Епифанцев дважды разведен, от второго брака у него растут двое сыновей: 12-летний Гордей и 10-летний Орфей. Актер не часто видится с ребятами и не любит афишировать личную жизнь. Но его знакомые сообщили: Епифанцев вновь влюблен. Его избранницей стала 24-летняя выпускница Московской сельскохозяйственной академии Юля Семенова.

Юлия — девушка с пышными формами, поэтому носит одежду свободного кроя. На прошлой неделе подписчики в интернете заподозрили ее в беременности. Ответил на слухи сам Епифанцев: «Выдумка. Не вижу в этом ничего интересного для людей. Это бессмысленная информация».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

34-летний Андрей Гайдулян после развода встречается с 26-летней актрисой Александрой Велескевич . Саша окончила Школу-студию МХАТ, снималась в сериале «Филфак» (ТНТ). Велескевич познакомилась со звездой сериала «СашаТаня» в общей компании, они встречались несколько месяцев и вскоре стали жить вместе. Андрей говорит, что пока рано комментировать эти отношения. Его друзья отмечают, что в отличие от бывшей жены Гайдуляна Дианы Александра более выдержанная и умеет прислушиваться к мужчине.

Фото: instagram.com 27-летняя Анастасия Ивлеева перестала скрывать, с кем строит отношения. Ведущая «Орла и решки» встречается с 23-летним хип-хоп-исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк). Роман парочки начинался как служебный: Ивлеева снялась для обложки нового трека Элджея, а вскоре фанаты исполнителя заметили, что эти двое обмениваются сообщениями в соцсетях и отмечают друг друга в публикациях. Фанатки Элджея до последнего надеялись, что их кумир просто дружит с Ивлеевой. Но потом в сеть попали снимки, на которых парочка целуется в аэропорту. А вскоре музыкант и телеведущая окончательно перечеркнули надежды влюбленных фанаток: выложили совместное фото с розовыми сердечками. Поклонницы тут же переориентировались и стали создавать фан-страницы, посвященные паре. На днях Ивлеева летала с Элджеем на его концерт в Турцию. Телеведущая снимала фрагменты выступления любимого, сопровождая их подписью «моя любоффф».