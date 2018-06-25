В День семьи, любви и верности в столице ожидается брачный бум

Более тысячи столичных пар решили устроить свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности. Праздник отмечается ежегодно 8 июля. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

В этом году праздничная дата выпадает на воскресенье, когда у загсов выходной. В этот день регистрировать браки будут только во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС. Большая часть пар обменяется обручальными кольцами и клятвами верности в субботу, 7 июля, накануне праздника.

«По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских загса. На этот день принято 61 заявление», — рассказала Ирина Муравьева , начальник Управления ЗАГС Москвы.

День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.