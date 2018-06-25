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Как Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводят отпуск в Италии: фото
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Как Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводят отпуск в Италии: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Пока поклонники Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака ждут их свадьбу, влюбленные наслаждаются отпуском. В мае актриса и продюсер отдохнули в Мексике, а теперь отправились в Италию. Фотографии появились в Инстаграм звезд.
Минувшие выходные Гвинет и Брэд провели вместе с Валентино Гаравани на его яхте. Компания совершила морскую прогулку неподалеку от острова Капри. Папарацци запечатлели 45-летнюю Гвинет Пэлтроу в купальнике и без макияжа. И стоит отметить, что актриса выглядит замечательно.
Spotted babe Gwyneth Paltrow (body?) with her fiance Brad Falchuk in Italy? Hanging out with designer #Valentino on his yacht ☀️
A post shared by Stylevoguette ♥️ Amsterdam (@voguettestyle) on  Jun 24, 2018 at 3:13pm PDT  Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Обсуждают в сети не только внешний вид Гвинет, но и ее предстоящую свадьбу с продюсером. В апреле влюбленные провели вечеринку по случаю помоловки, где собралось немало знаменитостей. Согласно информации некоторых зарубежных изданий, свадьба состоится уже эти летом.
Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак встретились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. У обоих есть по двое детей от предыдущих браков.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
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