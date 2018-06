Как Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводят отпуск в Италии: фото

Пока поклонники Гвинет Пэлтроу Брэда Фэлчака ждут их свадьбу, влюбленные наслаждаются отпуском. В мае актриса и продюсер отдохнули в Мексике, а теперь отправились в Италию. Фотографии появились в Инстаграм звезд.

Минувшие выходные Гвинет и Брэд провели вместе с Валентино Гаравани на его яхте. Компания совершила морскую прогулку неподалеку от острова Капри. Папарацци запечатлели 45-летнюю Гвинет Пэлтроу в купальнике и без макияжа. И стоит отметить, что актриса выглядит замечательно.

Spotted babe Gwyneth Paltrow (body?) with her fiance Brad Falchuk in Italy? Hanging out with designer #Valentino on his yacht ☀️

Обсуждают в сети не только внешний вид Гвинет, но и ее предстоящую свадьбу с продюсером. В апреле влюбленные провели вечеринку по случаю помоловки, где собралось немало знаменитостей. Согласно информации некоторых зарубежных изданий, свадьба состоится уже эти летом.

Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак встретились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. У обоих есть по двое детей от предыдущих браков.

