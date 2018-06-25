12 женщин на 10 мужчин приходится по статистике в Петербурге

Согласно итогам заседания Координационного совета при правительстве Петербурга по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 70% пенсионеров составляют представительницы прекрасного пола, а на 10 мужчин-петербуржцев приходится 12 жительниц Северной столицы.

Впрочем, по имеющимся данным, женщины в Петербурге продолжают зарабатывать меньше мужчин, поскольку в 13 из 16 экономических сфер они получают меньшую заработную плату на аналогичных с мужчинами должностях. Лишь в трех сферах женщины получают больше — строительстве; административной деятельности; водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов.