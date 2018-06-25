Ещё
12 женщин на 10 мужчин приходится по статистике в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 женщин на 10 мужчин приходится по статистике в Петербурге 

Пятый канал 20 минут назад
Фото: Пятый канал
Согласно итогам заседания Координационного совета при правительстве Петербурга по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 70% пенсионеров составляют представительницы прекрасного пола, а на 10 мужчин-петербуржцев приходится 12 жительниц Северной столицы.
Впрочем, по имеющимся данным, женщины в Петербурге продолжают зарабатывать меньше мужчин, поскольку в 13 из 16 экономических сфер они получают меньшую заработную плату на аналогичных с мужчинами должностях. Лишь в трех сферах женщины получают больше — строительстве; административной деятельности; водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как профессор Александр Щербаков оценил перспективы перехода на почасовую тарификацию труда, которая, по мнению депутата Сергея Миронова, позволит россиянам зарабатывать больше. В интервью Пятому каналу эксперт рассказал, что не видит гарантированных перспектив в данном законопроекте.
Пятый канал: последние новости
«У меня не железная психика» — актер Жидков объяснил внезапный разрыв с Соловьевой «Рассказали все самое секретное» — Агата Муцениеце о романе с Дмитрием Нагиевым Мексиканские страсти: бесстыжая парочка занялась сексом прямо в самолете
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»24
Как купальники из рекламы выглядят в жизни11
Названы «страшные» последствия отказа от курения50
Боня оголилась на футбольном матче90
Как работает красная нить на запястье52
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение