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Cardi B и Offset поженились?
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Cardi B и Offset поженились? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Cardi B (25) и рэпер Offset (26) — одна из самых эпатажных пар в шоу-бизнесе. И они точно не привыкли ничего скрывать! Ещё в октябре прошлого года Offset прямо во время концерта сделал Cardi предложение, на которое она сразу ответила согласием, а через полгода рэп-исполнительница заявила, что ждет от жениха ребенка. И это, кстати, девочка!
А вчера на премии BET Offset прямо со сцены назвал Cardi своей женой. Фанаты пары в шоке: «Как они могли пожениться тайно? А где же пышная свадьба?». Неужели Offset случайно проговорился?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/cardi-b-i-offset-pozhenilis/
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Женский форум
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