Cardi B и Offset поженились?

Cardi B (25) и рэпер Offset (26) — одна из самых эпатажных пар в шоу-бизнесе. И они точно не привыкли ничего скрывать! Ещё в октябре прошлого года Offset прямо во время концерта сделал Cardi предложение, на которое она сразу ответила согласием, а через полгода рэп-исполнительница заявила, что ждет от жениха ребенка. И это, кстати, девочка!

А вчера на премии BET Offset прямо со сцены назвал Cardi своей женой. Фанаты пары в шоке: «Как они могли пожениться тайно? А где же пышная свадьба?». Неужели Offset случайно проговорился?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/cardi-b-i-offset-pozhenilis/