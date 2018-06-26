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Официально! Cardi B подтвердила, что вышла замуж
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Официально! Cardi B подтвердила, что вышла замуж 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
На прошедшей недавно премии BET рэпер Offset (26) прямо со сцены назвал певицу Cardi B (25) своей женой. Фанаты пары были в шоке: неужели они умудрились пожениться тайно?
Да, они так и сделали! В Twitter Cardi B заявила: теперь она жена. «Так много моментов, которыми я готова поделиться с миром, но есть моменты, которые я хочу сохранить при себе. Свадьба была одним из таких. Наши отношения были такими новыми — мы расставались и снова сходились. Росли вместе, но мы так любили друг друга, что не хотели потерять».
Интересно, что поженились музыканты еще в прошлом сентябре («Мы нашли человека, который смог поженить нас. Я сказала «да» без платья, макияжа и кольца»), а вот предложение Offset сделал Cardi B через месяц — в октябре прямо во время концерта.
https://www.youtube.com/watch?v=LsoLEjrDogU
Вот это афера!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ofitsialno-cardi-b-podtverdila-chto-vyshla-zamuzh/
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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