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«Я ору — а он сидит и дремлет»
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«Я ору — а он сидит и дремлет» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сон-час  «Мы с мужем до рождения ребёнка были женаты 10 лет. Я почти всё это время вела хозяйство, финансы позволяли. Муж у меня человек властный, не терпящий возражений, и когда я забеременела — он очень активно рвался со мной в родовую. Я была от этой идеи не в восторге, но спорить не стала, потому что мне самой было страшно. Он очень деятельный, поэтому смотрел фильмы разные, изучал, что где мять. Но когда началась самая жара, он начал просто засыпать. Я ору, рыдаю — а он сидит на стульчике и дремлет. Акушерка его будила, он подрывался, делал массаж — минуту, две, а потом отходил, опирался на стул и снова засыпал.
Мне потом медсестра сказала, что это защита психики и у одного мужчины на двадцать такое бывает. Что и говорить о том, что все роды меня разрывала боль, обида и злость.
После мы посмеялись над этим (он сказал, что был как будто в трансе от моих криков и всего, что там происходило, и не так себе это представлял). У нас родилась замечательная дочь, но пропала как будто какая-то связь. Об интимной близости я не говорю — её больше не было после родов. Он что-то мямлил про то, что чувствует вину и не знает, что произошло. Через год мы развелись. По его инициативе — он сказал, что у него появилась другая женщина и ему самому всё непонятно и жаль.
Отношение мужа поменялось кардинально после родов. Мне никто не верит, что именно роды стали причиной. Я потом ходила к психологу, сразу после развода, — она говорит, что обычно проблемы есть ещё до родов и женщины зря грешат на присутствие мужа в момент рождения. Но я точно знаю, что в моем случае сработал ужасный рок. Прошло два года. Я оправилась от стресса, встречаюсь с мужчиной. Больше никогда не совершу такую глупость, я изначально холодно к этой идее относилась. В роддоме с девочками разговаривала, есть ещё примеры негативных реакций, но о них считается стыдным говорить».
Почувствуй, что чувствую я  «Моя история поучительна для всех женщин, которые заставляют мужей присутствовать на родах. Мы с подругами (нас четверо) рожали практически одновременно. У одной подруги муж очень прошаренный в этом вопросе, учился на врача и всячески её поддерживал. Ещё мой доктор, которая вела беременность, сказала, что «муж на родах сможет принять судьбоносное решение, если вы будете не в состоянии».
После этих слов я совсем осела и подумала, что при любых раскладах хочу, чтобы любимый видел мои страдания.
Он не хотел, сказал, что это дорого и он не хочет этого видеть, меня очень любит, но посидит в коридоре. Я задавила его доводами в духе «это и твой ребенок тоже» и заставила стоять возле моей головы все 8 часов. Я пожалела: он бледнел, зеленел, краснел, и я больше переживала за него, а не за себя. А ещё постоянно представляла, как я ужасно выгляжу, и эти ощущения делали моё положение в сто раз хуже. А главное — я не увидела достаточно радости в его глазах от встречи с малышом. Это растило во мне недовольство. Мы разошлись, было ещё много разных ссор, причин и скандалов, но это был такой очень жирный пункт нашего разрыва. Я жалею, что заставила, но у всех моих подруг мужья были на родах и пока везде идиллия, поэтому, возможно, дело не в этом».
«Устроил ужасный скандал»
«Я никогда не хотела, чтобы муж присутствовал при рождении ребёнка. А в итоге схватки начались раньше срока, и я полтора часа в родовой рыдала, но не могла ничего, пока ко мне в исключительном порядке не пустили мужа. Никто не знал, что я так среагирую. В жизни спокойная, уравновешенная и самостоятельная. А тут рыдала, да так навзрыд, что весь процесс заблокировала.
Присутствие мужа мне помогло, он потом признался, что это был самый страшный и тяжёлый момент в его жизни
и что ещё раз он бы не хотел такое пережить, но не из-за каких-то неприятных видов или что теперь он не воспринимает меня как женщину, — это всё бред. Он сказал, что ужасно, когда видишь, что всё вот-вот может выйти из-под контроля и не можешь помочь никак. И тогда начинаешь орать. Это ломает мужчин. Мой муж устроил целый скандал ужасный, его выгнали, потом снова впустили, потом снова выгнали. Лучше не вспоминать. Теперь жалеет, что не сдержался. У меня сын Тимур — ему 5. Хочу ещё детей, насчет партнёрских родов будем крепко думать».
А вы бы решились на роды с мужем? Мужчины, пошли бы помогать супругам? Делитесь своим опытом в комментариях под статьёй.
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