«Теплая» Анна Седокова согрела сердца фанатов откровенным фото

Позируя в соблазнительном красном купальнике, Седокова задалась неожиданным вопросом к пользователям.

— Каким одним словом можно рассказать о тебе? Мое слово — «теплая». Мне совершенно чужд холод. Мне не идет холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные, спокойные люди. А тебе? — написала она.

Также певица и телеведущая спросила своих поклонников, идет ли ей купальник. И в ответ получила шквал положительных отзывов. Намного больших по количеству, чем на первый вопрос.

Ранее Пятый канал сообщал, как в своем Instаgrаm-аккаунте певица рассказала подробности страшной ситуации, в которой в свое время оказалась. Отец ее дочери фактически отравил ее жизнь. Однако комментировать происходящее Седокова не готова. Об этом сказал пиар-менеджер певицы Роман Петрухин.