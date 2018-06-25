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«Теплая» Анна Седокова согрела сердца фанатов откровенным фото
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«Теплая» Анна Седокова согрела сердца фанатов откровенным фото 

Пятый канал 24 минуты назад
Фото: Пятый канал
Позируя в соблазнительном красном купальнике, Седокова задалась неожиданным вопросом к пользователям.
— Каким одним словом можно рассказать о тебе? Мое слово — «теплая». Мне совершенно чужд холод. Мне не идет холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные, спокойные люди. А тебе? — написала она.
Также певица и телеведущая спросила своих поклонников, идет ли ей купальник. И в ответ получила шквал положительных отзывов. Намного больших по количеству, чем на первый вопрос.
Ранее Пятый канал сообщал, как в своем Instаgrаm-аккаунте певица рассказала подробности страшной ситуации, в которой в свое время оказалась. Отец ее дочери фактически отравил ее жизнь. Однако комментировать происходящее Седокова не готова. Об этом сказал пиар-менеджер певицы Роман Петрухин.
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