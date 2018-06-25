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Алена Водонаева заинтриговала поклонников «трусами невесты»
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Алена Водонаева заинтриговала поклонников «трусами невесты» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Не успела Алена Водонаева выйти замуж, как уже планирует загадочную новую свадьбу. В сети она рассказала подписчикам, что ей снова придется покупать «трусы невесты». Многих удивил такой необычной, но забавный термин. К тому же поклонники задались вопросом, что же носит Алена в повседневной жизни.
В сентябре прошлого года Алена Водонаева сыграла роскошную свадьбу, выйдя замуж за диджея Алексея Косинуса. Торжество запомнилось не только самой паре, но и многочисленным поклонникам Водонаевой. Готичность, чуть ли не траурность в обстановке и нарядах, выбранных женихом и невестой, было сложно забыть. Тогда Алену критиковали за излишнюю мрачность. А теперь она решила устроить еще одну свадьбу, о чем сообщила в своем Инстаграме. По словам Водонаевой, мероприятие, цель которого для многих осталась загадкой, пройдет в конце июля в Лас-Вегасе. О подробностях женщина не сообщает, зато дала понять, что свадебные хлопоты, притом весьма необычные, в ее жизни присутствуют: «Классно, когда любимый магазин недалёко от дома. В этом году снова надо покупать трусы невесты», — пишет Алёна.
Многие девушки, уже вышедшие замуж, наверняка поняли, что имеет в виду Водонаева, а вот все остальные остались в недоумении. Конечно, красивое белье является логичным выбором для первой брачной ночи, но сложно представить, чтобы найти «свадебные трусы» было такой уж проблемой: «Что такое трусы невесты? Какие то определенные стринги?» «А надо было хранить трусы? Во я лоханулась» «Трусы невесты? А в повседневной жизни панталоны?» «Чем ещё звездануть как не трусами!» «Трусы невесты? Это надо запомнить» «Надеюсь в обычной жизни у тебя тоже нормальные трусы, не?» Позже Водонаева призналась, что в этот раз ей надо отыграться и за предыдущую свадьбу. По ее словам, в тот раз она не успела приобрести подходящее нижнее белье и ей пришлось выходить замуж и вовсе без него. Можно только понадеяться, что в этот раз ее поиски сложатся успешнее.
К счастью, женщина думает не только о том, что надеть на вторую свадьбу. Нередко она задумывается и над вопросами, более важными не только для нее, но и всех окружающих. Так, недавно Водонаева призвала подписчиков задуматься о пенсионной реформе, ставшей большим скандалом, и стариках, которым неоткуда ждать помощи.
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