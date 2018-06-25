Не радость, а боль: 5 самых распространенных сексуальных травм

Секс дарит много радости, но случаются и проблемы. Например, отсутствие оргазма или невнятные договоренности. А еще бывают сексуальные травмы, о которых стоит знать заранее. Вот несколько основных недомоганий.

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1. Странные выделения

Капельки крови после полового акта появляются из-за крошечных трещин внутренних тканей. Чаще всего это бывает, если вагина недостаточно хорошо увлажнена. Так что стоит обзавестись лубрикантом и попросить партнера не торопиться. Если же это происходит часто, обратись к врачу.

2. Лишние объекты в вагине…

Чаще всего — забытые тампоны и потерянные презервативы. Не расстраивайся, такое случается со многими. Если ты это обнаружила во время или после секса, лучше подожди минут десять, пока вагина придет в нормальное состояние и возбуждение прекратится. Тогда потерянный предмет будет проще достать, вставив внутрь два пальца. Если не получилось — иди к врачу.

3. …или анусе

Поскольку там нет естественного ограничителя, в заднем проходе может застрять презерватив, крошечная секс-игрушка или какой-нибудь предмет для стимуляции. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь сертифицированными игрушками с ограничителями.

4. Затекшие мышцы

Такое случается, если ты, например, оказалась в позе наездницы. Хоп — и не можешь нормально разогнуться. Приложи к пояснице теплый компресс, скоро все пройдет.

5. Опасная еда Многие используют в эротических играх клубнику или, например, взбитые сливки. Но бывают и инциденты: например, если партнер захочет сделать тебе куннилингус после острого ужина, ты можешь почувствовать не удовольствие, а жжение. Промой пораженное место водой с мылом. А вообще, еду лучше держать подальше от интимных органов.

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