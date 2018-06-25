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Алиана Гобозова съехалась с бывшим супругом
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Алиана Гобозова съехалась с бывшим супругом 

Russianshowbiz.info 32 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Александр Гобозов подтвердил, что сейчас он находится со своей бывшей супругой в хороших отношениях.
Источник сообщает, что Алиана вместе с сыном Робертом прилетела к Гобозову на Сейшили, где базируется площадка «Дом 2». Вместе они ходят на пляж собирать ракушки, катаются на байдарках, но что более интересно, проживают под одной крышей.
Алиана, если верить слухам, в первый же день пребывания на островах заехала на виллу к бывшему супругу. Поклонники пары уже поспешили сделать вывод, что возлюбленные решили снова быть вместе. Правда такую точку зрения разделяют не все, считая, что такие новости могут быть очередным пиар ходом.
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