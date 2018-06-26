Фото: звезду «Дневников вампира» Пола Уэсли застали на свидании с таинственной незнакомкой

Похоже, поклонникам пары Пол Уэсли Фиби Тонкин окончательно не стоит надеяться на возможное воссоединение — пока Фиби прощается с ролью в «Древних», у звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли развивается новый роман.

На днях 35-летнего актера заметили в Нью-Йорке на свидании с некоей таинственной незнакомкой. Сначала пара поужинала в ресторане Sant Ambroeus, а затем отправилась гулять по Сохо в обнимку — тут-то новоиспеченных влюбленных и подловили папарацци.

Напомним, Пол Уэсли в 2013 году развелся с женой, Торри ДеВито, после чего несколько лет встречался с коллегой по вселенной «Дневников вампира» Фиби Тонкин. В 2017 году Пол и Фиби успели дважды за полгода расстаться и снова сойтись, ну а под конец прошлого года разошлись окончательно.

Фото со свидания Пола Уэсли и его новой девушки:

попкорнnews