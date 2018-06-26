Юлия Ефременкова рассказала, как возлюбленный водил девушек в их дом

Пара Юлия Ефременкова — Сергей Кучеров была одной из самой прочной на проекте. Расставание возлюбленных для многих поклонников стало полной неожиданностью. Причины такого решения долго не раскрывались. Однако во время очередного эфира Ефременкова рассказала, как бойфренд водил в их дом девушек.

«Ты звал в дом, где мои вещи, где кровать, на которой со мной спал, баб. Благо, Настя Кочервей— девушка с мозгами, и она не поехала», — заявила Юлия.

Сергей пытался обвинения отрицать, но позже ему все-таки пришлось согласиться, что бывшая возлюбленная права. Он не скрывал, что раскаивается. Однако Юлия прощать его не собирается. Сейчас девушка увлечена карьерой телеведущей.