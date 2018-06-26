Ещё
Юлия Ефременкова рассказала, как возлюбленный водил девушек в их дом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Ефременкова рассказала, как возлюбленный водил девушек в их дом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пара Юлия Ефременкова — Сергей Кучеров была одной из самой прочной на проекте. Расставание возлюбленных для многих поклонников стало полной неожиданностью. Причины такого решения долго не раскрывались. Однако во время очередного эфира Ефременкова рассказала, как бойфренд водил в их дом девушек.
«Ты звал в дом, где мои вещи, где кровать, на которой со мной спал, баб. Благо, Настя Кочервей— девушка с мозгами, и она не поехала», — заявила Юлия.
Сергей пытался обвинения отрицать, но позже ему все-таки пришлось согласиться, что бывшая возлюбленная права. Он не скрывал, что раскаивается. Однако Юлия прощать его не собирается. Сейчас девушка увлечена карьерой телеведущей.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ирина Безрукова не готова к новым отношениям после болезненного развода Новые романы звезд «Счастье любит тишину»: Анна Семенович впервые заговорила о новом романе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни49
Боня оголилась на футбольном матче90
Названы «страшные» последствия отказа от курения52
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»79
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение