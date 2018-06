Звезда «Орла и Решки» Настя Ивлеева перестала скрывать роман с Элджеем

Звезда тревел-шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева наконец перестала скрывать личную жизнь и представила публике нового избранника. Им оказался скандальный рэпер Элджей, популярный благодаря песням «Минимал» и «Рваные джинсы». Месяц назад поклонники застукали блогершу и музыканта за романтическим ужином, и с тех пор слухи об их отношениях не утихают.

Настя решила прояснить ситуацию. Сначала намекнула, что отправилась в отпуск не одна, а чуть позже выставила красноречивое фото с Элджеем.

360 ° 👫♥️ @sayonaraboy

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Jun 13, 2018 at 9:41am PDT Влюбленные обнимаются и выглядят очень счастливыми, а надпись под фото гласит:

— Два популярных человека, красивых до безумия, интересных. и когда эти две личности на одном фото, то, конечно, у всех проявляется невероятный интерес. И это же прекрасно, — написала Ивлеева.

В ответ 27-летняя блогерша получила множество поздравлений от поклонников. Впрочем, их разбавили и шутки на тему избранника звезды:

— Надеюсь, он не говорил тебе, что таких, как ты до***я, — шутит комментатор, намекая на текст песни Элджея «Минимал».

— Настя — взрослая и красивая девушка, а он — подросток с речью как после инсульта. Тебе нужен другой мужчина! — пишет поклонник, имея в виду разницу в возрасте возлюбленных.

23-летний Элджей выложил такие же фото в свой профиль. И, несмотря на то, что их всего ничего, поклонники уже спрашивают, когда же свадьба.