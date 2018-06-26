Что лучше: ЧМ или секс?

Согласно исследованию игрового интернет-магазина Платаномелон (Platanomelón), 80% опрошенных им болельщиков не будут заниматься сексом, если их команда проиграет, а 63% считают, что, вполне возможно, что у них будут сексуальные отношения, если их команда победит.

Мы не можем отрицать, что, хотя женщины все чаще становятся футбольными фанатками, футбол все же остается более мужским видом спорта, и это может привнести разлад в разнополую семью, да и в любую другую, где один из партнеров не разделяет такое увлечение. Поскольку это уже не просто спортивное, но и социальное событие, где соединение друзей и выпивки является обычным, а для некоторых и основным привлекающим мотивом. Все это, по-видимому, совсем не способствует возбуждению сексуального влечения у болельщиков, и не очень нравится его партнерше, если она не большая поклонница футбола.

У мужчин это точно так, потому что именно в дни матчей они отнекиваются от секса, согласно исследованию компании «Дюрекс» (Durex), проведенному путем опроса 2000 человек во время Чемпионата мира пор футболу в Бразилии в 2014 году. К традиционным «я устал» или «у меня болит голова» они добавляют: «сегодня футбольный матч». Это полностью опровергает миф о том, что мужчины всегда готовы к сексу, и кажется, что сейчас им не до него, а настоящие страсти они испытывают, глядя на экран телевизора или сидя на трибунах стадиона.

Впрочем это исследование предоставляет нам и другую информацию, не менее любопытную. 27% мужчин думают о футболе во время сексуальных сношений. 37% из них соглашаются заняться сексом, только если они смогут украдкой поглядывать на экран телевизора, что меня лично просто ошеломляет. И 30% мужчин считают, что хуже притворяться на поле, чем в кровати.

Я думала, что на этом все и заканчивается, однако так и не успев оправиться от шокового состояния, выяснила, что существует еще и так называемый эффект «спортивный брауни» (brownie sports points), заключающийся в увеличении покупок этими мужчинами игрушек для секса как раз накануне крупных спортивных событий. Видимо, такой вот «утешительный подарок» своим подругам в предвидении того, что придется уделять им меньше времени.

Основываясь на статистике известной фирмы по продаже эротических игрушек Лело (LELO), основанной на опросе 35000 человек в возрасте от 21 до 55 лет, можно утверждать, что мужчины заключают со своими партнершами некий приватный договор относительно сексуальной близости, в соответствии с которым в этот период они покупают больше вибраторов, выбираемых или самими женщинами или совместно.

Например, в дни, предшествующие «Супербоул», мужчины совершили 74% всех покупок в LELO.com с территории США. И конечно же, не могло быть иначе у испанцев, мы же — всегда во главе такого курьезного и грустного феномена. За неделю до полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА 2014 года, в которых принимали участие мадридские Реал и Атлетико, более 80% покупок заказанных из Испании были совершены мужчинами. Хотя в обычные даты эти продажи распределяются поровну между мужчинами и женщинами, уверяет престижная фирма игрушек.

Приводимый ниже график показывает количество покупок по видам изделий во время крупных спортивных состязаний, и прогноз, составленный для предстоящего тогда Чемпионата мира по футболу в Бразилии полностью оправдался. 82% заказов на товар за две недели Мундиаля были сделаны мужчингами.

Именно так, видимо, думают мужчины, они смогут подсластить подругам свое отсутствие во время спортивных событий. И хотя они так считают, не всегда подобный подарок хорошо принимается.

Решайся: или ты присоединяешься ко мне на Мундиале, или мы научимся разлучаться, по-хорошему, чтобы каждый мог заниматься своим хобби без чувства вины. Потому что игрушка не заменит твою партнершу, как бы мы не пытались добиться этого, хотя, может быть, ей покажется лучше получить этот дурацкий подарок, чем услышать фатальные слова о том, что он оставляет ее ради футбола.

Конечно же, наша сборная восхищает нас во всех смыслах. На поле ее игроки очень хороши, но, как утверждает исследование интернет-магазина Платамелон, в наших эротических фантазиях они нам кажутся еще лучше.

После опроса 4500 поклонников и поклонниц о привлекательности футболистов, участвующих в Мундиале в России, южане выиграли у северян, а Испания переиграла всех южан со значительным перевесом. На Мундиале сексапильность Испания не только дойдет до финала, но и выиграет его с 65% вероятности, против 35% у бразильской сборной. Так и случилось на таком вот сексуальном Мундиале в 2014 году, прошедшем именно в Бразилии.

Хотя эти данные и не помогают усилиям футболистов, все же ясно, что никого не огорчит немного сладенького. Ощущение того, что ты, по мнению болельщиков, — желанный и всемогущий победитель, возможно, мотивирует игроков и заставляет их приложить еще больше усилий и победить. Если они сделают это, то наверняка продолжат до конца нынешнего года фигурировать в наших лучших постельных фантазиях, а также помогут нам вернуть утерянное во время Мундиаля в России желание, которое, как уверяет статистика, нам необходимо.