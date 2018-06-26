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Шокирующие факты о поцелуях
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Шокирующие факты о поцелуях 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эксперты назвали несколько удивительных фактов, касающихся поцелуев. Некоторые из них могут нас даже шокировать.
Знаете ли вы о том, что поцелуи могут вызывать кариес, поскольку посредством этой формы нежностей изо рта в рот передаются бактерии? Даже свежее дыхание партнёра, вызванное употреблением жевательной резинки, не дает никакой защиты. Помните о том, что в нашей полости рта бактерий гораздо больше, чем людей на всей нашей планете.
Когда два человека целуются, они передают друг другу 80 млн бактерий и 700 разных штаммов. При этом губы являются более чувствительными, чем гениталии, на них расположено приблизительно 10 000 нервных окончаний, а на клиторе их только 8 000. Возможно, именно поэтому, женщины могут достигать оргазма через поцелуи.
Сами по себе поцелуи похожи на исследования методом вкуса и запаха. В процессе физического поцелуя губами люди также обнюхивают другого партнера, так как с эволюционной точки зрения нам нужно убедиться в том, что он безопасен.
Исследование показывает, что после первого поцелуя привлекательность 59% мужчин и 66% женщин для их партнёров почему-то снижается. Перед тем, как женщина найдёт прекрасного принца или идеального спутника жизни ей придется сделать, в среднем, 79 поцелуев, как показывают исследования.
Эксперты подсчитали, что люди в своей жизни проводят ровно две недели за поцелуями, если сложить все эти эпизоды вместе.
Желающим похудеть тоже нужно практиковать поцелуи, так как во время этих страстных прикосновений губами сжигается приблизительно 6,4 калории в минуту.
Поцелуй является естественным афродизиаком, при французской его разновидности тестостерон передаётся через слюнные железы в рот и попадает в кровоток. Отсюда появляется характерное настроение.
Британский король Генрих VI запретил поцелуи в июле 1439 года, чтобы остановить распространение болезни.
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