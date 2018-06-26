Николь Кидман и Кит Урбан отмечают 12-летие со дня свадьбы 

Одна из самых красивых пар отмечает сегодня годовщину свадьбы. Вот уже 12 лет Николь Кидман и Кит Урбан идут по жизни рука об руку и смотрят друг на друга все такими же влюбленными глазами, как в день первой встречи. В честь этого важного события супруги опубликовали в своих Инстаграмах архивные фото и видео.
Вспоминаю, как в этот день 12 лет назад мы были в церкви в Мэнли, Австралия. Кажется, будто это было вчера. Я счастлива! С юбилеем, — подписала Николь кадры из свадебного видео.
Remembering 12 years ago today at a church in Manly, Australia. Still feels like it was yesterday. I’m a lucky woman ❤️ Happy Anniversary Baby.
A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Jun 25, 2018 at 8:07pm PDT А на странице Кита Урбана появилась фотография из семейного архива, на которой супруги совсем еще молодые.
Вот уже 12 лет нашему синергетическому и небесному танцу души. С днем рождения, малышка! Я очень сильно тебя люблю.
Николь Кидман и Кит Урбан
И хотя ранее в сети ходили слухи, что актриса и музыкант переживают не лучшие времена и даже планируют развестись, они продолжают оставаться одной из самых крепких звездных пар. Они поженились в 2006 году и по сей день не устают напоминать миру о своей любви: сопровождают друг друга на всех важных мероприятиях и открыто демонстрируют чувства. У них две совместные дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет.