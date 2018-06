Николь Кидман и Кит Урбан отмечают 12-летие со дня свадьбы

Одна из самых красивых пар отмечает сегодня годовщину свадьбы. Вот уже 12 лет Николь Кидман Кит Урбан идут по жизни рука об руку и смотрят друг на друга все такими же влюбленными глазами, как в день первой встречи. В честь этого важного события супруги опубликовали в своих Инстаграмах архивные фото и видео.

Вспоминаю, как в этот день 12 лет назад мы были в церкви в Мэнли, Австралия. Кажется, будто это было вчера. Я счастлива! С юбилеем, — подписала Николь кадры из свадебного видео.

Remembering 12 years ago today at a church in Manly, Australia. Still feels like it was yesterday. I’m a lucky woman ❤️ Happy Anniversary Baby.

Вот уже 12 лет нашему синергетическому и небесному танцу души. С днем рождения, малышка! Я очень сильно тебя люблю.

Николь Кидман и Кит Урбан