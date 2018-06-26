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Португальцы спели оду русским девушкам стоя на коленях
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Португальцы спели оду русским девушкам стоя на коленях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщила одна из них, иностранцы звали замуж.
Португальские болельщики почти стройными голосами спели русским девушкам оду. Такое видео выложила в свой аккаунт в Instagram одна из болельщиц в Саранске.
На съемке двое болельщиков стоят на коленях перед двумя нашими девушками, а их сограждане изображают бэк-вокал.
«Ох какие мужчины..горячие..звали замуж», — написала хозяйка аккаунта.
В подтверждении своих намерений один из португальцев галантно целует нашей девушке руку. Правда, после этого иностранцы удаляются восвояси.
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