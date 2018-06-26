Португальцы спели оду русским девушкам стоя на коленях

Как сообщила одна из них, иностранцы звали замуж.

Португальские болельщики почти стройными голосами спели русским девушкам оду. Такое видео выложила в свой аккаунт в Instagram одна из болельщиц в Саранске.

На съемке двое болельщиков стоят на коленях перед двумя нашими девушками, а их сограждане изображают бэк-вокал.

«Ох какие мужчины..горячие..звали замуж», — написала хозяйка аккаунта.

В подтверждении своих намерений один из португальцев галантно целует нашей девушке руку. Правда, после этого иностранцы удаляются восвояси.