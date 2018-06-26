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Дважды в одну реку — распалась новая семья Ивана Жидкова
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Дважды в одну реку — распалась новая семья Ивана Жидкова 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
Будучи в браке с Татьяной Арнтгольц 5 лет, актер развелся с актрисой в 2013 году. От этого союза у пары родилась дочка Мария (2009 г).
В 2016 году Жидков сделал новую попытку создать семью с девушкой, которая моложе него на 8 лет — моделью Лилией Соловьевой. В октябре прошлого года у пары родился сын Степан, но официально регистрировать свои отношения они не спешили. И вот теперь Лилия сама призналась на своей странице в Инстаграм, что они с Иваном больше не вместе. Сделать нелегкое признание ее заставил пост актера — фото с бывшей супругой и дочерью.
A post shared by Иван Жидков (@ivancarevich1) on  Jun 19, 2018 at 6:30am PDT  Соловьева жалеет, что отношения с актером у нее не сложились, но благодарна за то, что у нее теперь есть малыш. Свой пост Соловьева начала так: «Боритесь со своими страхами».
Оказывается, она настолько боялась повторить судьбу своих родителей, что сама стала жертвой подобной ситуации. С 3 лет Лилю растила бабушка, так как отец и мать больше не жили вместе, а теперь ее собственный ребенок будет расти в неполноценной семье с 7 месяцев.
A post shared by 𝙇𝙞𝙡𝙮 𝙎𝙤𝙡𝙤𝙫𝙚𝙫𝙖 (@your.cali.girl) on  Jun 20, 2018 at 2:38am PDT
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