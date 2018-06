Дважды в одну реку — распалась новая семья Ивана Жидкова

Будучи в браке с Татьяной Арнтгольц 5 лет, актер развелся с актрисой в 2013 году. От этого союза у пары родилась дочка Мария (2009 г).

В 2016 году Жидков сделал новую попытку создать семью с девушкой, которая моложе него на 8 лет — моделью Лилией Соловьевой . В октябре прошлого года у пары родился сын Степан, но официально регистрировать свои отношения они не спешили. И вот теперь Лилия сама призналась на своей странице в Инстаграм, что они с Иваном больше не вместе. Сделать нелегкое признание ее заставил пост актера — фото с бывшей супругой и дочерью.

A post shared by Иван Жидков (@ivancarevich1) on Jun 19, 2018 at 6:30am PDT Соловьева жалеет, что отношения с актером у нее не сложились, но благодарна за то, что у нее теперь есть малыш. Свой пост Соловьева начала так: «Боритесь со своими страхами».

Оказывается, она настолько боялась повторить судьбу своих родителей, что сама стала жертвой подобной ситуации. С 3 лет Лилю растила бабушка, так как отец и мать больше не жили вместе, а теперь ее собственный ребенок будет расти в неполноценной семье с 7 месяцев.

A post shared by 𝙇𝙞𝙡𝙮 𝙎𝙤𝙡𝙤𝙫𝙚𝙫𝙖 (@your.cali.girl) on Jun 20, 2018 at 2:38am PDT