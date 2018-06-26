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Виктория Короткову нужно спасать!
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Виктория Короткову нужно спасать! 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Сейчас жизнь экс-участницы шоу «Холостяк» Виктории Коротковой кажется идеальной. Раньше, рассказывала девушка, все было иначе. Она жила в постоянных стрессах. Один из них — проблемы с мужем. Виктория настолько переживала, что похудела на десять килограммов и страдала от анорексии. Придя на шоу, Короткова справилась с худобой, но, похоже, ненадолго. «Холостяк» стал для девушки ещё одним поводом для переживаний: конфликты с участницами, возможность вылета или проблемы с самим холостяком. Поэтому сейчас поклонники все больше и больше пишут Вике, чтобы та обратила внимание на свою фигуру и уже скорее набрала вес.
«Вика, тебе к бабушке надо, смотри, какая худая!», «Боже, какая худая», «Вика, потолстей!»
Поклонники и, вправду, обеспокоены худобой Виктории. А ей остаётся только прислушаться к ним и занимать очередь за картошкой фри.
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