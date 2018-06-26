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Настя Ивлеева и Элджей снова обнимаются на публике
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Настя Ивлеева и Элджей снова обнимаются на публике 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Когда в шоу-бизнесе появляется новая парочка, шум вокруг неё не утихает долго. Особенно, если возлюбленные очень популярные. Как, например, блогер и телеведущая Настя Ивлеева и репер Элджей. О романе этих двоих заговорили ещё в мае этого года, когда девушка появилась на обложке нового сингла певца, который называется «360». Только потом поклонники поняли, кому он всё-таки был посвящён. Несмотря на это, поначалу артисты отрицали свой роман, но, когда в сети появились фото из аэропорта, отговариваться не было смысла. Дело в том, что на них Настя и Элджей целовались и обнимались у всех на глазах. Поэтому вскоре в Инстаграм Ивлеева выложила фото из Турции, на котором нежно обнимает рэпера, а он держит ее за ногу, как и положено всем влюблённым. Поклонники, конечно, не перестают этому радоваться и оставляют все больше и больше комментарий.
«Как же это миииииило», «Они идеальная пара», «Вы такие няшки и вдвоем смотритесь круче всех», «Когда свадьба?», «Просто шикарные! Я считаю что они идеально подходят друг другу».
Напомним, раньше у Насти были отношения с певцами Арсением Бородиным и Олегом Майями. Об Элджее известно чуть меньше. Разве что, у него была девушка, которую тоже звали Настя.
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